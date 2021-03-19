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إدراج بلديتي بني خداش والسند رسميّا ضمن قائمة البلديّات السياحيّة

Publié le Vendredi 19 Mars 2021 - 22:10 قراءة: 0 د, 22 ث
وات - أعلن وزير السياحة حبيب عمار، الجمعة، عن إدراج بلدية بني خداش (مدنين) وبلديّة السند (قفصة) رسميّا ضمن لائحة البلديّات السياحية بعد استيفاء كل الإجراءات القانونية.

وستتمتع البلديّتان بعد هذا التصنيف بدعم من صندوق دعم المناطق السياحيّة بإشراف الوزارة، كي تتمكن من تطوير نشاطاتها، وتساهم في تثمين الموروث الثقافي والتاريخي، فضلا عن إنجاز مختلف البرامج الهادفة إلى تطوير السياحة، بحسب ما ورد على صفحة الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة مسار اللامركزية على شبكة التواصل "فايسبوك".




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