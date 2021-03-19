إدراج بلديتي بني خداش والسند رسميّا ضمن قائمة البلديّات السياحيّة

وات - أعلن وزير السياحة حبيب عمار، الجمعة، عن إدراج بلدية بني خداش (مدنين) وبلديّة السند (قفصة) رسميّا ضمن لائحة البلديّات السياحية بعد استيفاء كل الإجراءات القانونية.
وستتمتع البلديّتان بعد هذا التصنيف بدعم من صندوق دعم المناطق السياحيّة بإشراف الوزارة، كي تتمكن من تطوير نشاطاتها، وتساهم في تثمين الموروث الثقافي والتاريخي، فضلا عن إنجاز مختلف البرامج الهادفة إلى تطوير السياحة، بحسب ما ورد على صفحة الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة مسار اللامركزية على شبكة التواصل "فايسبوك".
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وستتمتع البلديّتان بعد هذا التصنيف بدعم من صندوق دعم المناطق السياحيّة بإشراف الوزارة، كي تتمكن من تطوير نشاطاتها، وتساهم في تثمين الموروث الثقافي والتاريخي، فضلا عن إنجاز مختلف البرامج الهادفة إلى تطوير السياحة، بحسب ما ورد على صفحة الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة مسار اللامركزية على شبكة التواصل "فايسبوك".
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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