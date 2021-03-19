توجيه استدعاءات لأربعة نواب من إئتلاف الكرامة لسماعهم بخصوص حادثة مطار تونس قرطاج

وات -

أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائيّة بتونس 1 محسن الدّالي، اليوم الجمعة، بأن النيابة العمومية وجهت استدعاءات لأربعة نوّاب من كتلة ائتلاف الكرامة بمجلس نواب الشعب، من بينهم رئيس الكتلة سيف الدين مخلوف، لسماع إفاداتهم الأسبوع المقبل بخصوص ملابسات الحادثة التي جدت في مطار تونس قرطاج يوم 15 مارس الجاري.يذكر أن عددا من نواب كتلة ائتلاف الكرامة يتقدمهم رئيس الكتلة سيف الدين مخلوف، تحولوا مساء يوم 15 مارس الجاري إلى مطار تونس قرطاج، لمساندة امرأة بسبب منعها من السفر، كونها مدرجة ضمن الاجراء الحدودي المعروف بقائمة "أس 17".وقد سجل المطار مناوشات بين نواب الكتلة وعدد من أعوان الأمن بالمطار، مما أدى إلى تجمهر عدد منهم بدعوة من النقابة الجهوية لأمن مطار تونس قرطاج، ليتم لاحقا إخراج النواب من المطار، بعد تعرض أحد الأعوان لاعتداء مادي، حسب ما صرح به كاتب عام النقابة لعدد من وسائل الإعلام.وكانت النيابة العموميّة، أذنت للضابطة العدليّة بمطار تونس قرطاج، بفتح بحث عدلي حول تصرّفات نواب ائتلاف الكرامة بخصوص تلك الحادثة، وإجراء أعمال البحث اللازمة ومدّها بالنتيجة، وفق ما صرح به الدالي ل (وات) يوم 16 مارس الجاري.وأوضح أنّ النيابة العموميّة، تعهّدت بالمسألة إثر إعلامها بوجود موظّفين وأمنيين ومواطنين تضرّروا من تصرّفات نواب إئتلاف الكرامة، فأذنت للضابطة العدليّة بفتح بحث عدلي بخصوص كلّ متضّرر يتقدّم بالإبلاغ عن ذلك، وإجراء أعمال البحث اللازمة.كما أضاف أنّه تمّ إحالة المرأة التي منعت من السّفر على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، لإجراء الأبحاث والقيام بالإجراءات اللازمة.