مدنين: مسيرة شعبية بميدون مساندة لمطلب "جربة ولاية"

وات -

في إطار الدعم الشعبي لمطلب جربة ولاية، انتظمت ظهر اليوم الخميس بمدينة جربة ميدون، مسيرة شعبية حاشدة للدفع نحو تلبية مطلب "جربة ولاية"، ودعوة كل القوى بالجهة لمعاضدة الجهود من أجل تحقيق هذا المطلب الشعبي، الذي تبنته تنسيقية تحت اسم "تنسيقية جربة ولاية"، وتقوم بخطوات وفق برنامج تحركات في انتظار جلسة نهاية هذا الشهر مع رئيس الحكومة أقرها خلال زياته الأخيرة إلى جزيرة جربة.وأكد المشاركون في هذه المسيرة، التي رفعوا فيها شعار "جربة ولاية واجب"، و"جربة ولاية حق موش مزية"، أنهم سيعملون بكل الطرق السلمية المتاحة، وفي كنف احترام المؤسسات والقانون، من اجل تحقيق هذا الحلم والمطلب المشروع، معلمين تمسكهم "بدعم كل تحرك من شأنه أن يدفع بالملف دون تراجع أو تراخ".من ناحيته، اعتبر رئيس "تنسيقية جربة ولاية"، أن مثل هذا التحرك "هو تأكيد على مدى التفاف أبناء الجزيرة حول هذا المطلب، وتشبثهم بهذا المطلب الشعبي في وقفة واحدة مستعدين للدفاع عنه بكل قوة"، مذكرا بأن "حل كل مشاكل جربة" سيكون، حسب تقديره، "بإقرارها ولاية" وهو ما يجعل هذا المطلب "حقا مشروعا لا تنازل عنه، وهي رسالة إلى الجهات المسؤولة لتأخذ المطلب بكامل الجدية".وسبق هذه المسيرة تحرك يوم 7 مارس وسط مدينة حومة السوق ردا على ما اعتبره عدد من المتظاهرين "إهانة وسخرية من رئيس الحكومة في تصريح اعلامي برفضه الإجابة عن مطلب جربة ولاية، واكتفائه بابتسامة، ليختم زيارته إلى ولاية مدنين بلقاء مع مكونات المجتمع المدني بجربة، وتقديم اعتذاره من أبناء الجزيرة، وإعلان جلسة حول الملف نهاية شهر مارس. وقد عقدت "تنسيقية جربة ولاية" عدة جلسات تحضيرية لذلك الموعد، وأقرت جملة من التحركات، ومنها مسيرة اليوم الخميس، التي ستعقبها مسيرة أخرى بمعتمدية اجيم ظهر يوم السبت المقبل.وتواصل "تنسيقية جربة ولاية"، التي أنهت ملفها ورفعته إلى الرئاسات الثلاث، عقد اجتماعات دورية، وتلقي عدة بيانات مساندة للمطلب من عديد منظمات ومكونات المجتمع المدني بالجزيرة.