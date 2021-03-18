الرابطة 1 - برنامج مقابلات الجولة العشرين

في ما يلي برنامج مقابلات الجولة 20 لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة نهاية هذا الاسبوع:
السبت 20 مارس
في رادس - س 16 و15
النادي الافريقي - النادي البنزرتي
في باردو - س 14
الملعب التونسي - مستقبل سليمان
في باجة - س 14
الاولمبي الباجي - نجم المتلوي
في القيروان - س 14
شبيبة القيروان - الاتحاد المنستيري
الاحد 21 مارس
في صفاقس - س 14
النادي الصفاقسي - اتحاد بن قردان
في المهدية - س 13
مستقبل الرجيش - الترجي الرياضي
في تطاوين - س 13
اتحاد تطاوين - النجم الساحلي
السبت 20 مارس
في رادس - س 16 و15
النادي الافريقي - النادي البنزرتي
في باردو - س 14
الملعب التونسي - مستقبل سليمان
في باجة - س 14
الاولمبي الباجي - نجم المتلوي
في القيروان - س 14
شبيبة القيروان - الاتحاد المنستيري
الاحد 21 مارس
في صفاقس - س 14
النادي الصفاقسي - اتحاد بن قردان
في المهدية - س 13
مستقبل الرجيش - الترجي الرياضي
في تطاوين - س 13
اتحاد تطاوين - النجم الساحلي
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