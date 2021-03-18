   Next: Om Kalthoum - دليلي احتار  

الرابطة 1 - برنامج مقابلات الجولة العشرين

Publié le Jeudi 18 Mars 2021 - 14:44 قراءة: 0 د, 29 ث
في ما يلي برنامج مقابلات الجولة 20 لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة نهاية هذا الاسبوع:

السبت 20 مارس
في رادس - س 16 و15

النادي الافريقي - النادي البنزرتي
في باردو - س 14
الملعب التونسي - مستقبل سليمان
في باجة - س 14
الاولمبي الباجي - نجم المتلوي
في القيروان - س 14
شبيبة القيروان - الاتحاد المنستيري


الاحد 21 مارس

في صفاقس - س 14
النادي الصفاقسي - اتحاد بن قردان
في المهدية - س 13
مستقبل الرجيش - الترجي الرياضي
في تطاوين - س 13
اتحاد تطاوين - النجم الساحلي

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 222561



En continu

Toutes les news

الخميس 18 مارس 2021 | 5 شعبان 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:58 18:31 15:52 12:34 06:26 04:59
17°
 17° % 42 :الرطــوبة
تونــس
9.26 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
17°-812°-713°-914°-813°-7
  • Avoirs en devises
    21824,7

  • (17 mars)
  • Jours d'importation
    156
  •              1 € = 3,28866 DT        1$ =2,76684 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 mars)   1224,9 MDT