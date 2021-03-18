الرابطة 1 - برنامج مقابلات الجولة العشرين

في رادس - س 16 و15النادي الافريقي - النادي البنزرتيفي باردو - س 14الملعب التونسي - مستقبل سليمانفي باجة - س 14الاولمبي الباجي - نجم المتلويفي القيروان - س 14شبيبة القيروان - الاتحاد المنستيريفي صفاقس - س 14النادي الصفاقسي - اتحاد بن قردانفي المهدية - س 13مستقبل الرجيش - الترجي الرياضيفي تطاوين - س 13اتحاد تطاوين - النجم الساحلي