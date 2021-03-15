تأجيل الإضراب الجهوي والقطاعي بولاية صفاقس من 13 مارس الجاري إلى يوم 8 أفريل المقبل

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قرر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، مساء اليوم الإثنين، تأجيل الإضراب الذي كان مزمعا تنفيذه يوم الأربعاء 17 مارس الجاري، إلى 8 أفريل القادم، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.ويأتي هذا القرار، إثر الاتفاق في نهاية جلسة عمل وزارية بقصر الحكومة بالقصبة، على إدراج مقترحات حلول، بعد مزيد تعميق النقاش فيها جهويا ومركزيا، وبمعية جميع الأطراف ذات العلاقة، ضمن قرارات المجلس الوزاري المضيق المزمع عقده نهاية شهر مارس.وذكرت رئاسة الحكومة في بلاغها أن جلسة عمل وزارية، انعقدت اليوم الإثنين بقصر الحكومة بالقصبة، خصصت لجهة صفاقس على خلفية برقية التنبيه بالإضراب العام الجهوي الصادرة عن الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، مضيفة أن الجلسة تناولت بالدرس أهم المطالب الواردة ببرقية التنبيه بالإضراب على الصعيد الجهوي والقطاعي والحلول المقترحة لتجاوز الصعوبات والعراقيل التي عطلت تقدم عدد من المشاريع ذات الأهمية القصوى بالنسبة للجهة.تجدر الاشارة إلى أن الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس أجل تنفيذ الإضراب للمرة الثالثة على التوالي. فقد أعلن يوم 17 ديسمبر 2020 عقب اجتماع الهيئة الادارية الجهوية عن تنفيذ إضراب عام جهوي يوم 12 جانفي 2021 للمطالبة، بالخصوص، بتحقيق التنمية بصفاقس وإنجاز المشاريع المعطلة، وتم تأجيله في مرة أولى إلى يوم 18 فيفري المنقضي، ثم تم تأجيله مرة ثانية إلى يوم 17 مارس 2021، ليتأجل اليوم مرة ثالثة إلى يوم 8 أفريل المقبل.