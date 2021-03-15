بن عروس: دعم إمكانيات المراكز الصحية في الجهة بجملة من التجهيزات والمعدات الطبيّة

وات -

تحصلت الإدارة الجهوية للصحة بولاية بولاية بن عروس على مجموعة من التجهيزات الطبية والمعدات لتدعيم إمكانيات المراكز الصحية الراجعة لها بالنظر.وقال، الدكتور محمد الشاهد، طبيب خبير ومشرف على برنامج الصحة "عزيزة" في إقليم تونس الكبرى، في تصريح لـ"وات، "إن هذه التجهيزات تتمثل في معدات متنقلة في خدمات التخصص لتقريب الخدمات الى المراكز الطبية على مستوى المحليات ولتأهيل الخدمات الصحية على مستوى الخط الأول".وتشمل هذه التجهيزات أجهزة فحص بالصدى موجهة للنساء الحوامل، ومرضى القلب، والجهاز الهضمي، وكراسي اسنان متنقلة، والات تخطيط قلب، وكرسي اسنان لذوي الاحتياجات الخصوصية وسيارات.من جهته، أوضح المدير الجهوي للصحة، المنصف الهواني، لـ"وات"، أن هذه المعدات تأتي لتغطية النقص الحاصل في بعض المراكز الصحية وبمراكز الوسيط وستمكن بفعل قابلية نقلها من مركز إلى آخر تجنيب المواطنين عناء التنقل إلى المستشفيات.ويهدف برنامج الصحة "عزيزة" إلى تعزيز الخدمات المسداة لفائدة المرضى ودعم المراكز الصحية بالخط الأول بالتجهيزات والمعدات الطبية، ويندرج ضمن البرنامج الوطني لدعم قطاع الصحة في تونس والذي انطلق منذ 2011 و المدعوم من الاتحاد الأوروبي باعتمادات مالية تقدر ب20 مليون اورو ويعتمد على مشاركة المجتمع المدني في تحديد الحاجيات الأساسية.