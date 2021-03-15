سامي القفصي يخلف قيس اليعقوبي في تدريب النادي البنزرتي

وات - أعلن النادي البنزرتي يوم الاثنين عن تعيين المدرب سامي القفصي للإشراف على المقاليد الفنية لفريق أكابر كرة القدم خلفا لقيس اليعقوبي.
وسيباشر القفصي مهامه حسب الصفحة الرسمية للنادي البنزرتي على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك انطلاقا من اليوم خلال الحصة التدريبية المبرمجة بملعب جرزونة. يذكر أنّ سامي القفصي كان قد أشرف في بداية الموسم الحالي على تدريب مستقبل سليمان قبل حصول القطيعة بينهما في 14 جانفي الماضي.
وياتي التخلي عن قيس اليعقوبي بسبب سوء النتائج بعد الخسارة في المباراتين الاخيرتين امام كل من مضيفه مستقبل سليمان وضيفه الاتحاد المنستيري بالنتيجة ذاتها (صفر-2) ليتراجع الفريق الى المركز قبل الاخير في ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الاولى برصيد 14 نقطة جمعها من 3 انتصارات و5 تعادلات و9 هزائم.
وكان قيس اليعقوبي تولى تدريب النادي البنزرتي في اواخر شهر فيفري الفارط في تعويض للعربي الزواوي الذي طالب بالعودة الى الاضطلاع بمهامه صلب الادارة الفنية والاشراف على المشروع المستقبلي للفريق.
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وسيباشر القفصي مهامه حسب الصفحة الرسمية للنادي البنزرتي على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك انطلاقا من اليوم خلال الحصة التدريبية المبرمجة بملعب جرزونة. يذكر أنّ سامي القفصي كان قد أشرف في بداية الموسم الحالي على تدريب مستقبل سليمان قبل حصول القطيعة بينهما في 14 جانفي الماضي.
وياتي التخلي عن قيس اليعقوبي بسبب سوء النتائج بعد الخسارة في المباراتين الاخيرتين امام كل من مضيفه مستقبل سليمان وضيفه الاتحاد المنستيري بالنتيجة ذاتها (صفر-2) ليتراجع الفريق الى المركز قبل الاخير في ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الاولى برصيد 14 نقطة جمعها من 3 انتصارات و5 تعادلات و9 هزائم.
وكان قيس اليعقوبي تولى تدريب النادي البنزرتي في اواخر شهر فيفري الفارط في تعويض للعربي الزواوي الذي طالب بالعودة الى الاضطلاع بمهامه صلب الادارة الفنية والاشراف على المشروع المستقبلي للفريق.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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