المجمع الكيمائي يؤكد سلامة عماله وجميع وحداته على خلفية الحادث الذي جد صباح السبت بالوحدة الصناعية بولاية قابس

وات -

أكد المجمع الكيمائي، السبت، سلامة أعوانه وجميع وحداته، التّي تعمل بصفة طبيعية بتواجد كل المسؤولين عن وحدات الإنتاج والصيانة والسلامة، على خلفية الحادث، الذي جد صباح اليوم بوحدة صناعية خاصّة بالمنطقة الصناعية بولاية قابس مجاورة لمصانعه، وأسفر عن وفاة 5 أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بحروق متفاوتة الخطورة.وعبر المجمع، في بلاغ أصدره، عن استعداده وضع جميع إمكانياته البشرية واللوجستية لمعاضدة جهود الحماية المدنية، التّي تمكنّت من إخماد النيران والسيطرة على الحريق، الذّي اندلع اثر انفجار خزّان يحتوي على مادة الاسفلت، صباح السبت، ووضع حد للخطر، الذّي كان يهدد المنطقة الصناعية، التي توجد بها العديد من المصانع المختصة في الصناعات الكيميائية وفي انتاج الغاز.وكان الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بقابس صلاح بن حامد نبّه في وقت سابق من نهار السبت، في تصريح ل(وات)، من المخاطر الموجودة بالمنطقة الصناعيّة بقابس، ومن ضعف إمكانيات التدخل لدى الإدارة الجهوية للحماية المدنية التي جندت كل ما لديها من إمكانيات بشرية وتجهيزات لإخماد الحريق الذي اندلع اليوم.