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كرة اليد - الملحق الاولمبي - المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره البرتغالي

Publié le Vendredi 12 Mars 2021 - 20:26 قراءة: 0 د, 42 ث
وات - خسر المنتخب التونسي لكرة اليد امام نظيره البرتغالي 27-34 (الشوط الاول 11-15) في المباراة التي اقيمت مساء الجمعة بمدينة مونبيلييه الفرنسية في اطار الدورة الترشيحية للالعاب الاولمبية المقبلة المقررة خلال الصائفة المقبلة بالعاصمة اليابانية طوكيو.
ولحساب المجموعة ذاتها، يواجه المنتخب الفرنسي نظيره الكرواتي بداية من الساعة التاسعة ليلا.
وسيواجه السباعي التونسي في مباراته الثانية المنتخب الفرنسي يوم السبت على الساعة التاسعة ليلا على ان يختتم مشاركته بملاقاة المنتخب الكرواتي يوم الاحد على الساعة السادسة والنصف مساء.
ويتاهل في اعقاب هذه الدورة الترشيحية صاحبا المركزين الاول والثاني لاولمبياد طوكيو.



الجمعة 12 مارس 2021
تونس - البرتغال 27-34
س 21 : فرنسا - كرواتيا


السبت 13 مارس 2021
س 18 و30دق : كرواتيا - البرتغال
س 21 : فرنسا - تونس

الاحد 14 مارس 2021
س 18 و30دق : كرواتيا - تونس
س 21 : فرنسا - البرتغال



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