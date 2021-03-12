كرة اليد - الملحق الاولمبي - المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره البرتغالي

وات - خسر المنتخب التونسي لكرة اليد امام نظيره البرتغالي 27-34 (الشوط الاول 11-15) في المباراة التي اقيمت مساء الجمعة بمدينة مونبيلييه الفرنسية في اطار الدورة الترشيحية للالعاب الاولمبية المقبلة المقررة خلال الصائفة المقبلة بالعاصمة اليابانية طوكيو.
ولحساب المجموعة ذاتها، يواجه المنتخب الفرنسي نظيره الكرواتي بداية من الساعة التاسعة ليلا.
وسيواجه السباعي التونسي في مباراته الثانية المنتخب الفرنسي يوم السبت على الساعة التاسعة ليلا على ان يختتم مشاركته بملاقاة المنتخب الكرواتي يوم الاحد على الساعة السادسة والنصف مساء.
ويتاهل في اعقاب هذه الدورة الترشيحية صاحبا المركزين الاول والثاني لاولمبياد طوكيو.
الجمعة 12 مارس 2021
تونس - البرتغال 27-34
س 21 : فرنسا - كرواتيا
السبت 13 مارس 2021
س 18 و30دق : كرواتيا - البرتغال
س 21 : فرنسا - تونس
الاحد 14 مارس 2021
س 18 و30دق : كرواتيا - تونس
س 21 : فرنسا - البرتغال
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ولحساب المجموعة ذاتها، يواجه المنتخب الفرنسي نظيره الكرواتي بداية من الساعة التاسعة ليلا.
وسيواجه السباعي التونسي في مباراته الثانية المنتخب الفرنسي يوم السبت على الساعة التاسعة ليلا على ان يختتم مشاركته بملاقاة المنتخب الكرواتي يوم الاحد على الساعة السادسة والنصف مساء.
ويتاهل في اعقاب هذه الدورة الترشيحية صاحبا المركزين الاول والثاني لاولمبياد طوكيو.
الجمعة 12 مارس 2021
تونس - البرتغال 27-34
س 21 : فرنسا - كرواتيا
السبت 13 مارس 2021
س 18 و30دق : كرواتيا - البرتغال
س 21 : فرنسا - تونس
الاحد 14 مارس 2021
س 18 و30دق : كرواتيا - تونس
س 21 : فرنسا - البرتغال
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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