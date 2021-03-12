كرة اليد - الملحق الاولمبي - المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره البرتغالي

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خسر المنتخب التونسي لكرة اليد امام نظيره البرتغالي 27-34 (الشوط الاول 11-15) في المباراة التي اقيمت مساء الجمعة بمدينة مونبيلييه الفرنسية في اطار الدورة الترشيحية للالعاب الاولمبية المقبلة المقررة خلال الصائفة المقبلة بالعاصمة اليابانية طوكيو.ولحساب المجموعة ذاتها، يواجه المنتخب الفرنسي نظيره الكرواتي بداية من الساعة التاسعة ليلا.وسيواجه السباعي التونسي في مباراته الثانية المنتخب الفرنسي يوم السبت على الساعة التاسعة ليلا على ان يختتم مشاركته بملاقاة المنتخب الكرواتي يوم الاحد على الساعة السادسة والنصف مساء.ويتاهل في اعقاب هذه الدورة الترشيحية صاحبا المركزين الاول والثاني لاولمبياد طوكيو.تونس - البرتغال 27-34س 21 : فرنسا - كرواتياس 18 و30دق : كرواتيا - البرتغالس 21 : فرنسا - تونسس 18 و30دق : كرواتيا - تونسس 21 : فرنسا - البرتغال