وزير التربية يؤكد جاهزية الوزارة لوجستيا وبيداغوجيا لاجراء الامتحانات الوطنية

وات - أكد وزير التربية فتحي السلاوتي اليوم الجمعة بصفاقس جاهزية الوزارة لوجستيا وبيداغوجيا لإجراء الامتحانات الوطنية لدورة 2020-2021
وأضاف فتحي السلاوتي خلال إشرافه اليوم على تدشين المقر الجديد للمندوبية الجهوية للتربية صفاقس 2 أن عدد التلاميذ في كل قسم خلال إجراء هذه الاستحقاقات الوطنية سوف يكون أقل من المعمول به سابقا وذلك احتراما للوضع الصحي بالبلاد
وشدد وزير التربية بالمناسبة على أن المقر الجديد للمندوبية الجهوية للتربية صفاقس2 من شأنه تحسين الخدمات الإدارية باعتبارها مكونا أساسيا للنهوض بالمنظومة التربوية ويعزز إشعاع الجهة على المستوى التربوي
من جهته اعتبر المندوب الجهوي للتربية صفاقس2، شكري بوعزيز أن المقر الجديد للمندوبية يعد مكسبا تربويا من شأنه تدعيم إشعاع جهة صفاقس من حيث كونها قطبا تربويا وطنيا حسب قوله
ويعد المقر الجديد للمندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 2 الكائن وسط مدينة صفاقس والمقدر مساحته الجملية ب 7860 متر مربع وبكلفة مالية ناهزت 5 مليون دينار فضاء إداريا عصريا متعدد الفضاءات الوظيفية يشتمل على 4 طوابق
و 125 مكتبا
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وأضاف فتحي السلاوتي خلال إشرافه اليوم على تدشين المقر الجديد للمندوبية الجهوية للتربية صفاقس 2 أن عدد التلاميذ في كل قسم خلال إجراء هذه الاستحقاقات الوطنية سوف يكون أقل من المعمول به سابقا وذلك احتراما للوضع الصحي بالبلاد
وشدد وزير التربية بالمناسبة على أن المقر الجديد للمندوبية الجهوية للتربية صفاقس2 من شأنه تحسين الخدمات الإدارية باعتبارها مكونا أساسيا للنهوض بالمنظومة التربوية ويعزز إشعاع الجهة على المستوى التربوي
من جهته اعتبر المندوب الجهوي للتربية صفاقس2، شكري بوعزيز أن المقر الجديد للمندوبية يعد مكسبا تربويا من شأنه تدعيم إشعاع جهة صفاقس من حيث كونها قطبا تربويا وطنيا حسب قوله
ويعد المقر الجديد للمندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 2 الكائن وسط مدينة صفاقس والمقدر مساحته الجملية ب 7860 متر مربع وبكلفة مالية ناهزت 5 مليون دينار فضاء إداريا عصريا متعدد الفضاءات الوظيفية يشتمل على 4 طوابق
و 125 مكتبا
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 222241