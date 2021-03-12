وزير التربية يؤكد جاهزية الوزارة لوجستيا وبيداغوجيا لاجراء الامتحانات الوطنية

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أكد وزير التربية فتحي السلاوتي اليوم الجمعة بصفاقس جاهزية الوزارة لوجستيا وبيداغوجيا لإجراء الامتحانات الوطنية لدورة 2020-2021وأضاف فتحي السلاوتي خلال إشرافه اليوم على تدشين المقر الجديد للمندوبية الجهوية للتربية صفاقس 2 أن عدد التلاميذ في كل قسم خلال إجراء هذه الاستحقاقات الوطنية سوف يكون أقل من المعمول به سابقا وذلك احتراما للوضع الصحي بالبلادوشدد وزير التربية بالمناسبة على أن المقر الجديد للمندوبية الجهوية للتربية صفاقس2 من شأنه تحسين الخدمات الإدارية باعتبارها مكونا أساسيا للنهوض بالمنظومة التربوية ويعزز إشعاع الجهة على المستوى التربويمن جهته اعتبر المندوب الجهوي للتربية صفاقس2، شكري بوعزيز أن المقر الجديد للمندوبية يعد مكسبا تربويا من شأنه تدعيم إشعاع جهة صفاقس من حيث كونها قطبا تربويا وطنيا حسب قولهويعد المقر الجديد للمندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 2 الكائن وسط مدينة صفاقس والمقدر مساحته الجملية ب 7860 متر مربع وبكلفة مالية ناهزت 5 مليون دينار فضاء إداريا عصريا متعدد الفضاءات الوظيفية يشتمل على 4 طوابقو 125 مكتبا