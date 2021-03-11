تصفيات تصفيات كاس امم افريقيا - ليبيا - تونس - الاتحاد الليبي يسعى لتجهير ملعب "شهداء بنينا ببنغازي" لاحتضان المقابلة- ليبيا - تونس - الاتحاد الليبي يسعى لتجهير ملعب "شهداء بنينا ببنغازي" لاحتضان المقابلة

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يستعد الاتحاد الليبي لكرة القدم لعودة المنتخبات والفرق الليبية للعب على ميادينها بعد ان رفع الاتحاد الافريقي لكرة القدم عنها قرار الحجر.ويعمل الاتحاد الليبي في هذا الاطار على تهيئة ملعب" شهداء بنينا الدولي" بمدينة بنغازي المرشح حسب تصريح سابق لرئيس الإتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني لاحتضان مقابلات المنتخب الليبي المقبلة ومنها مباراته مع نظيره التونسي المقررة في الاسبوع الاخير من شهر مارس الجاري في اطار الجولة الخامسة من تصفيات المجموعة العاشرة لكاس امم افريقيا 2021واجرى فريق تفقد من الاتحاد الليبي خلال بداية الاسبوع الجاري زيارة للملعب لتفقد مختلف مرافقه والوقوف على جاهزيته وما تم تنفيذه من ملاحظات لجنة التفقد التابعة للاتحاد الافريقي لتتماشى مع معايير ال"كاف" .ويتسع الملعب لقرابة 11 الف متفرج .وكان يحمل اسم ملعب "هوجو تشافيز". وقد افتتح عام 2009 .