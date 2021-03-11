تصفيات تصفيات كاس امم افريقيا - ليبيا - تونس - الاتحاد الليبي يسعى لتجهير ملعب "شهداء بنينا ببنغازي" لاحتضان المقابلة- ليبيا - تونس - الاتحاد الليبي يسعى لتجهير ملعب "شهداء بنينا ببنغازي" لاحتضان المقابلة

وات - يستعد الاتحاد الليبي لكرة القدم لعودة المنتخبات والفرق الليبية للعب على ميادينها بعد ان رفع الاتحاد الافريقي لكرة القدم عنها قرار الحجر.
ويعمل الاتحاد الليبي في هذا الاطار على تهيئة ملعب" شهداء بنينا الدولي" بمدينة بنغازي المرشح حسب تصريح سابق لرئيس الإتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني لاحتضان مقابلات المنتخب الليبي المقبلة ومنها مباراته مع نظيره التونسي المقررة في الاسبوع الاخير من شهر مارس الجاري في اطار الجولة الخامسة من تصفيات المجموعة العاشرة لكاس امم افريقيا 2021
واجرى فريق تفقد من الاتحاد الليبي خلال بداية الاسبوع الجاري زيارة للملعب لتفقد مختلف مرافقه والوقوف على جاهزيته وما تم تنفيذه من ملاحظات لجنة التفقد التابعة للاتحاد الافريقي لتتماشى مع معايير ال"كاف" .
ويتسع الملعب لقرابة 11 الف متفرج .وكان يحمل اسم ملعب "هوجو تشافيز". وقد افتتح عام 2009 .
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ويعمل الاتحاد الليبي في هذا الاطار على تهيئة ملعب" شهداء بنينا الدولي" بمدينة بنغازي المرشح حسب تصريح سابق لرئيس الإتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني لاحتضان مقابلات المنتخب الليبي المقبلة ومنها مباراته مع نظيره التونسي المقررة في الاسبوع الاخير من شهر مارس الجاري في اطار الجولة الخامسة من تصفيات المجموعة العاشرة لكاس امم افريقيا 2021
واجرى فريق تفقد من الاتحاد الليبي خلال بداية الاسبوع الجاري زيارة للملعب لتفقد مختلف مرافقه والوقوف على جاهزيته وما تم تنفيذه من ملاحظات لجنة التفقد التابعة للاتحاد الافريقي لتتماشى مع معايير ال"كاف" .
ويتسع الملعب لقرابة 11 الف متفرج .وكان يحمل اسم ملعب "هوجو تشافيز". وقد افتتح عام 2009 .
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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