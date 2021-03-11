الخطوط التونسية: المسافرون الى بلجيكا مطالبون بملء استمارة على الخط

دعت الخطوط التونسية، الخميس، المسافرين باتجاه بروكسال الى ملء استمارة على الخط لتحديد موقع تواجد المسافر قبل 48 ساعة من ساعة الرحيل على الرابط التاليوياتي هذا الاجراء الجديد اثر الاجراءات التقييدية الجديدة المقررة في مجال التنقل بسبب الظرف الصحي في بلجيكا، حسب ما اوردته الخطوط التونسية على صفحتها على "فايسبوك".وحثّت الناقلة الوطنية الجوية المسافرين، على الاستعلام لدى السلطات المختصة للاطلاع على شروط الدخول الى بلجيكا.ونقل موقع سفارة بلجيكا في تونس، ان المسافرين، الذين ليس لديهم اسباب ضرورية للتحول الى بلجيكا، مازالوا مشمولين بقرار منع دخولهم حتى 18 افريل 2021، فيما يتعيّن على المسافرين الراغبين في دخول هذا البلد، تقديم الحجج التي تؤكد ضرورة سفرهم مع استكمال ذلك بتصريح على الشرف قبل السفر انطلاقا من موقعPassenger Locator Formوافاد بلاغ الخطوط التونسية، انه يتوجب على المسافرين غير المقيمين في بلجيكا، تقديم نتيجة تحليل مخبري "بي سي آر" سلبي قبل 72 ساعة على الاقل قبل ساعة الرحيل، اما المسافرون المقيمون في بلجيكا فهم مطالبون بالقيام بتحليل مخبري "بي سي آر" حال وصولهم في حين يتعين على المسافرين القادمين من مناطق مصنفة حمراء، مثل تونس، الدخول في حجر صحي ذاتي، وفق المصدر ذاته.