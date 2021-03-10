توزر: توقعات بتحقيق نسبة امتلاء في حدود 50 في الوحدات السياحية خلال عطلة الربيع

وات -

توقع المندوب الجهوي للسياحة بولاية توزر ياسر صوف أن تحقق الوحدات السياحية في الجهة خلال عطلة الربيع نسبة امتلاء في حدود 50 بالمائة حفاظا على البروتكول الصحي الذي أعدته وزارة السياحة بعد التشاور مع اللجنة العلمية لفيروس "كورونا" ووزارة الصحة.وبين في تصريح ل(وات) أنه ينتظر ان تتوافد أعداد "محترمة" من السياح التونسيين، بما من شأنه أن يساهم في خلق حركية وتحريك لأنشطة ذات علاقة مباشرة بالقطاع السياحي على غرار محلات الصناعات التقليدية والعربات السياحية المجرورة بالخيول وسوق التمور.وأشار الى أنه رغم تسجيل "نقص طفيف" في عدد السياح الوافدين على الجهة خلال شهري جانفي وفيفري الماضيين بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، إلا أنها تعتبر أرقاما "طيبة" بالمقارنة مع الوضع الوبائي العالمي، متوقعا أن تعرف الوجهة السياحية في ولاية توزر خلال الأشهر القادمة ارتفاعا في عدد السياح الوافدين وخصوصا بعد اعلان تونس انجاز حملات التطعيم ضد "كوفيد 19".وبين في ما يتعلق بمساعدة العاملين في القطاع السياحي المتضررين جراء جائحة "كورونا" أنه تم بالتنسيق بين وزارة السياحة والصناعات التقليدية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية، توجيه مساعدات ظرفية لعدد من العاملين في القطاع بتمكينهم من منحة قدرها 200 دينار، وهم خصوصا من عملة الوحدات السياحية ووكالات الاسفار، وجهت لهم عن طريق مؤسساتهم خلال الفترة الأولى من السنة الحالية.واضاف انه تم خلال السنة الفارطة تقديم مساعدات لعدد من المؤسسات من خلال تأجيل دفع الضرائب وجدولة الديون وتكفل الدولة بعنوان مساهمة الأعراف في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.