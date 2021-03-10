وزارة الفلاحة: نسبة امتلاء السدود في تونس حاليا 51 بالمائة فقط مما يحتاج الى العمل بنظام الحصص واليات التحويل

وات -

كشفت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عن تراجع ايرادات السّدود بنحو 239 مليون متر مكعب بحلول يوم 8 مارس 2021 وبلوغ نسبة امتلاء هذه المنشئات 51 فقط مما يتطلب العمل بنظام الحصص وتحويل مياه بعض السدود.وصدرت هذه التوصيات في ختام جلسة عمل عقدها وزير الفلاحة بالنيابة محمد فاضل كريم ، امس الثلاثاء، استعرضت عدة نقاط من بينها حول استعدادات وزارة الفلاحة لموسم ذروة استهلاك الماء لصائفة 2021 واهم التدخلات.وتخطط وزارة الفلاحة، في اطار المخطط السنوى لاستغلال مياه السدود، الى توفير زهاء 729 مليون متر مكعب مخصصة لمياه الشرب وحصص مياه الري اكتوبر2020 - سبتمبر2021 .ويتضمن المخطط ، الذي تم النظر فيه خلال الجلسة ، كذلك ، تخصيص 64 بالمائة من مياه السّدود لتأمين حاجيات مياه الشّرب و36 بالمائة لمياه الرّي.ودعا كريم الى وضع برنامج خاص لتوفير التمويلات اللازمة لإحداث خط ربط رابع لربط سد سجنان بقنال مجردة، لتوفير كميات إضافية من المياه لتحويلها والعمل على تحويل المياه من سد سيدي البراق الى سد سجنان ومن سد بربرة الى سد بوهرتمة.وابرزت وزارة الفلاحة ان التّدخّلات المنجزة في اطار البرامج السّنويّة لتجاوز ذروة الاستهلاك ادت الى التّقليص في عدد المناطق التّي تسجّل اضطرابات في التّزويد من 224 منطقة سنة 2016 إلى 33 منطقة سنة 2020وأوصى كريم بوضع خطة اتصالية لترشيد استهلاك المياه الى جانب ضع خطّة تدارك للمشاريع التّي تشهد تعثرا على مستوى الإنجاز وعلى مستوى ابرام الصّفقات.وشدد كريم خلال اللقاء على ضرورة العمل على متابعة المشاريع الكبرى ووضع جدول متابعة يحدّد تواريخ انتهاء الأشغال المبرمجة قبل بداية فصل صيف 2021.