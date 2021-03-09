بطولة قطر للتنس : التونسي الجزيري يتأهل إلى الدور الثاني ويلاقي غدا الجورجي نيكولاس باسيلاشفيلي

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تأهل لاعب كرة المضرب التونسي مالك الجزيري إلى الدور الثاني من بطولة قطر المفتوحة للتنس بعد فوزه اليوم على اللاعب السلوفاكي نوربار جومبوس بمجموعتين دون رد .ففي منافسات الدور الرئيسي للبطولة المقامة على ملاعب مجمع خليفة الدولي للتنس والإسكواش تغلب الجزيري على نظيره السلوفاكي 7 / 5 و 6 / 2 .وكان من المقرر أن يلتقي اللاعب التونسي مع الكرواتي بورنا كوريتش المصنف 26 عالميا ولكن أعلن الأخير انسحابه بسبب إصابة على مستوى الكتف.وتجدر الإشارة إلى أن مالك الجزيري المصنف 262 عالميا كان قد تلقى بطاقة دعوة من اللجنة المنظمة للبطولة لدخول الجدول الرئيسي مباشرة دون المرور بجدول التصفيات.وكان الجزيري خاض أمس /الإثنين/ مباراة الدور الأول في مسابقة الزوجي للبطولة برفقة لاعب المنتخب القطري مبارك شنان زايد وخسرا اللقاء أمام الثنائي الكولومبي المكون من روبار فاراه وخوان سيباستيان كابال بمجموعتين دون رد بواقع 3 / 6 و 2 / 6 .وأعرب مالك الجزيري عن سعادة كبيرة بالفوز الذي حققه اليوم على السلوفاكي جومبوس والتأهل للدور الثاني من البطولة وقال في تصريح له عقب المباراة :" سعيد للغاية بهذا الفوز المهم الذي جاء بعد مباراة قوية خاصة في المجموعة الثانية ولكني تمكنت من تحقيق الانتصار والتأهل".وعبر الجزيري عن سروره بمشاركته في بطولة قطر معربا عن امتنانه للاتحاد القطري واللجنة المنظمة على توجيه الدعوة له للمشاركة في البطولة التي تعد من البطولات المهمة في عالم التنس وتشهد مشاركة أبرز لاعبي التنس في العالم.وأشار الجزيري إلى أن مواجهة الجورجي نيكولاس باسيلاشفيلي غدا /الاربعاء/ في الدور الثاني ستكون صعبة ولكنه سيسعى الى تقديم الأفضل من أجل حسم المباراة والتقدم في البطولة.