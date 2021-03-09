تونس تشارك في الدورة 46 للصالون الدولي "فوداكس 2021"

تشارك تونس في الدورة 46 للصالون الدولي "فوداكس 2021" ة التي تشهد، ايضا، مشاركة بلدان آسيوية وأمريكية منها ماليزيا وأندونيسيا والولايات المتحدة وكندا والمكسيك، من خلال عرض عينات متنوعة من المنتوجاتها الغذائية والتي من أهمها زيت الزيتون، عبر جناح مساحته 18 متر مربع يعرض عينات متنوعة من المنتوجات التونسية تتضمن بالخصوص منتوجات متنوعة من الصناعات الغذائية التونسية منها زيت الزيتون والعجين الغذائي والتمور والخمور والمصبرات (تن وسردينة وهريسة) والتوابل.وافاد مركز النهوض بالصادرات في بلاغ اصدره، الثلاثاء ان هذه الدورة ، خلافا للسنوات الماضية لم تشهد مراسم افتتاح رسمي، نظرا للإجراءات الصحية المشددة، التي أعلنت من خلالها الحكومة اليابانية عن تمديد فترة حالة الطوارئ بالعصمة طوكيو الى غاية يوم 21 مارس الجاري في إطار سعيها لتطويق تفشي وباء كوفيد 19.ورغم الاجراءات الصحية، فقد شهد المعرض في اليوم الاول تدفقا هاما من الزوار، كما شهد الجناح الوطني اقبالا مهما، لاسيما من أصحاب وممثلي الشركات والمستوردين والموزعين في السوق اليابانية، الذين أعرب بعضهم عن رغبته الجدية في توريد زيت الزيتون ومصبرات الطماطم.كما أعربت شركة باكستانية مقيمة باليابان ومسؤولون عن "متجر حلال" بطوكيو عن رغبتهما في استيراد كميات من التمور التونسية المعروفة بجودتها العالية في أقرب الآجال استعدادا لشهر رمضان المعظم.وترنو تونس من المشاركة في هذا الصالون رغم الظرف الصحي بسبب وباء كورونا العالمي، إلى تدعيم حضورها بالسوق اليابانية والتعريف بمجموعة منتوجاتها في مجال الصناعات الغذائية بمنطقة آسيا.ويعتبر صالون "فوداكس، الذي تأسس سنة 1974، أحد الصالونات المهنية الأساسية الموجهة للصناعات الغذائية والمشروبات الغازية في آسيا وفي العالم. وتستقطب هذه التظاهرة حوالي 3000 عارض، سنويا، إلى جانب حوالي 75 ألف زائر مهني.