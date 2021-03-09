النجم الساحلي يعلن تعافي لاعبه مالك بعيو من فيروس كورونا

وات - اعلن النجم الساحلي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن تعافي لاعب ارتكازه مالك بعيو من فيروس كورونا.
ورغم تماثله للشفاء، تبقى مشاركة مالك بعيو في المباراة امام جاراف السنغالي يوم الاربعاء على ملعب رادس (س 17) لحساب الجولة الافتتاحية للمجموعة الثالثة ضمن دور المجموعات لكاس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم مستبعدة باعتبار ابتعاده عن التمارين في الفترة الاخيرة.
يذكر ان قائمة المصابين بفيروس كورونا لا تزال تضم ثلاثة لاعبين اخرين هم وجدي كشريدة ووليد كريدان وفخري العوجي.
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ورغم تماثله للشفاء، تبقى مشاركة مالك بعيو في المباراة امام جاراف السنغالي يوم الاربعاء على ملعب رادس (س 17) لحساب الجولة الافتتاحية للمجموعة الثالثة ضمن دور المجموعات لكاس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم مستبعدة باعتبار ابتعاده عن التمارين في الفترة الاخيرة.
يذكر ان قائمة المصابين بفيروس كورونا لا تزال تضم ثلاثة لاعبين اخرين هم وجدي كشريدة ووليد كريدان وفخري العوجي.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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