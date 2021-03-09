النجم الساحلي يعلن تعافي لاعبه مالك بعيو من فيروس كورونا

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اعلن النجم الساحلي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن تعافي لاعب ارتكازه مالك بعيو من فيروس كورونا.ورغم تماثله للشفاء، تبقى مشاركة مالك بعيو في المباراة امام جاراف السنغالي يوم الاربعاء على ملعب رادس (س 17) لحساب الجولة الافتتاحية للمجموعة الثالثة ضمن دور المجموعات لكاس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم مستبعدة باعتبار ابتعاده عن التمارين في الفترة الاخيرة.يذكر ان قائمة المصابين بفيروس كورونا لا تزال تضم ثلاثة لاعبين اخرين هم وجدي كشريدة ووليد كريدان وفخري العوجي.