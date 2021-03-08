فوزي مهدي: إعادة فتح مركز طينة لمعالجة الادمان من المخدرات من ضمن أولويات وزارة الصحة

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اكد وزير الصحة، فوزي مهدي، خلال جلسة عامة عقدها مجلس نواب الشعب، اليوم الاثنين، ان اعادة تشغيل مركز طينة لمعالجة الادمان من المخدرات، سيكون من اولويات الوزارة خلال المرحلة القادمة مشيرا الى ان ذلك يتطلب تظافر جهود مختلف الاطراف المتدخلة وخاصة على مستوى التمويل.واضاف في رده على سؤال توجهت به النائبة، مريم بالقاسم، أن وزارة الصحة قد أذنت بتسوية الوضعية القانونية والإدارية للمركز المتخصص في المساعدة والإصغاء وعلاج وتأهيل المدمنين، وشرعت في اجراءات إلحاقه بهيكلة المستشفى الجامعي الهادي شاكر بقسم امراض الرئة.وبين انه سيتم تسوية وضعية الأعوان العاملين في المركز والبالغ عددهم 22 شخصا وإدماجهم كمتعاقدين.وجاءت تصريحات وزير الصحة ردا على تسؤال توجهت به النائبة مريم بالقاسم استفسرت فيه عن اسباب توقف المركز الوحيد لمعالجة إدمان المخدرات بالجمهورية التونسية مما فاقم في ظاهرة الإدمان وعطل مصالح الاف المرضى المسجلين ضمن قائمات انتظار على حد قولها.وشددت على ان تواصل توقف نشاط المركز من شانه ان يضر بمصالح الأعوان العاملين فيه الذين لم يتحصلوا على أجور هم منذ جانفي 2019 متسائلة عن مصيرهم وعن أسباب تعطل عمل المركز خاصة بعد تخصيصه لفائدة وزارة الصحة.