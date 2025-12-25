الشركة الوطنيّة للسكك الحديديّة التّونسيّة:عدم تسجيل أية أضرار على إثر جنوح قطار المسافرين تونس - غار الدماء

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694d8321801391.67336657_khpfejigonlqm.jpg width=100 align=left border=0>

أكدت الشركة الوطنيّة للسكك الحديديّة التّونسيّة، الخميس، عدم تسجيل أية أضرار على إثر جنوح العربة الأخيرة لقطار المسافرين المنطلق من محطة تونس في إتجاه محطة غار الدماء على الساعة 13و 05 دقائق، بين محطتي سيدي إسماعيل وبوسالم على الساعة 17 و09 دقائق.



وأفادت الشركة، في بلاغ صادر عنها، أنه سيقع فصل هذه العربة وإيصال المسافرين إلى محطة بوسالم على أن يقع مواصلة السفرة إثر ذلك نحو بقية الوجهات عبر الحافلات إنطلاقا من هذه المحطة.