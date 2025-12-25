Babnet   Latest update 19:49 Tunis

الشركة الوطنيّة للسكك الحديديّة التّونسيّة:عدم تسجيل أية أضرار على إثر جنوح قطار المسافرين تونس - غار الدماء

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694d8321801391.67336657_khpfejigonlqm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 25 Decembre 2025 - 19:30 قراءة: 0 د, 22 ث
      
أكدت الشركة الوطنيّة للسكك الحديديّة التّونسيّة، الخميس، عدم تسجيل أية أضرار على إثر جنوح العربة الأخيرة لقطار المسافرين المنطلق من محطة تونس في إتجاه محطة غار الدماء على الساعة 13و 05 دقائق، بين محطتي سيدي إسماعيل وبوسالم على الساعة 17 و09 دقائق.

وأفادت الشركة، في بلاغ صادر عنها، أنه سيقع فصل هذه العربة وإيصال المسافرين إلى محطة بوسالم على أن يقع مواصلة السفرة إثر ذلك نحو بقية الوجهات عبر الحافلات إنطلاقا من هذه المحطة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 320856

babnet
Can 2025
 CAN 2025  يوم راحة

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 25 ديسمبر 2025 | 5 رجب 1447
دخول الليالي البيض
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:44
17:11
14:51
12:26
07:30
05:57
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet19°
15° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-10
18°-11
16°-10
17°-10
15°-11
  • Avoirs en devises 25464,7
  • (25/12)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,39226 DT
  • (25/12)
  • 1 $ = 2,90530 DT
  • Solde Compte du Trésor     (24/12)     1390,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (24/12)   26317 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026