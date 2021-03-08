زغوان: 5 مشاريع تهذيب بقيمة 7 فاصل 8 مليون دينار ستنطلق في النصف الثاني من مارس الجاري

وات -

ذكر ممثل وكالة التهذيب والتجديد العمراني بزغوا، فيصل بن علي، اليوم الاثنين، أن الوكالة ستنطلق خلال النصف الثاني من شهر مارس الجاري، في إنجاز5 مشاريع تهذيب بكلفة أشغال جملية تقدر بـ7 فاصل 8 مليون دينار، هي الآن في طور إسناد الصفقات.وأوضح ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، أن هذه المشاريع تتعلق بتهذيب التجمع السكني بجرادو بكلفة 2،2 مليون دينار، والتجمع السكني جوقار-بنت سعيدان بقيمة 2 فاصل 9 مليون دينار، ومشروع تهذيب منطقة ذراع بن جودر باعتماد قدره 1 فاصل 7 مليون دينار، فضلا عن تهذيب حي بوحميدة بالفحص والحي السياحي بالزريبة، بكلفة أشغال حددت بـ500 ألف دينار.وأفاد، من جهة أخرى، بأن مشروع بناء قاعة الرياضات الفردية والفضاء الصناعي بمنطقة بئر حليمة بزغوان، بلغت نسبة تقدم إنجازه في حدود 80 بالمائة، لافتا إلى أن كلفة أشغاله قدرت بحوالي 1 فاصل 7 مليون دينار.