النجم الساحلي - رباعي مصاب بالكوفيد

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اعلن لسعد الدريدي مدرب النجم الساحلي ان الرباعي وجدي كشريدة ومالك بعيو ووليد كريدان وفخري العوجي مصاب بفيروس كورونا.واضاف في تصريح لبرنامج الاحد الرياضي على القناة الوطنية الاولى في اعقاب المباراة امام مستقبل سليمان انه اضطر امام هذه الاصابات بعدوى فيروس كورونا الى جانب الاصابات التي يعاني منها بعض اللاعبين الاخرين على غرار عبد الرزاق بووزرة وصالح الحرابي لادخال تغييرات مستمرة على تشكيلة الفريق.وكان النجم الساحلي فاز على ضيفه مستقبل سليمان بهدفين دون رد في اطار الجولة السادسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم لينفرد بالمركز الثاني برصيد 30 نقطة من 15 مباراة مستغلا تعثر شريكه السابق في الوصافة النادي الصفاقسي الذي تعادل مع مضيفه النادي الافريقي بلا اهداف ليتراجع فريق عاصمة الجنوب الى الصف الثالث ب28 نقطة من 15 مباراة رفقة اتحاد بنقردان الذي لعب 16 مباراة.ويتصدر الترجي الرياضي الترتيب ب37 نقطة من 14 مقابلة.