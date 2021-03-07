كاس الكونفدرالية الافريقية - ساليتاس البوركيني يستضيف النجم الساحلي في ابيدجان

وات -

اعلن النجم الساحلي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ان مباراته امام ساليتاس البوركيني لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ضمن دور المجموعات لكاس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم ستقام على ملعب محايد.واضاف المصدر ذاته ان الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم اعتبرت ان ملعب واغادوغو يفتقد الحد الادنى من المواصفات مشيرة الى ان المقابلة ستقام في الملعب الاولمبي واتارا في ايبيمبي بضاحية العاصمة الايفوارية ابيدجان يوم 17 مارس الجاري.يذكر ان المجموعة الثالثة تضم ايضا النادي الصفاقسي ودياراف السنغالي.ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني الى الدور ربع النهائي.