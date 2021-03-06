فوز مولودية الجزائر على تونغات السنغالي بنتيجة 1 - صفر

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فاز فريق مولودية الجزائر على حساب نادي تونغاث السنغالي بنتيجة 1-0 اليوم السبت بمدينة تيس في اطار الجولة الثالثة عن المجموعة الرابعة من مسابقة رابطة أبطال افريقيا لكرة القدموسجل الهدف الوحيد في المباراة اللاعب الجزائري بلخير عبد النور في الدقيقة 14ويذكر انه لحساب نفس المجموعة حقق فريق الترجي التونسي اليوم بملعب حمادي العقربي برادس فوزا عريضا على الزمالك المصري بنتيجة 3-1 .واثر مقابلتي الجولة الثالثة عزز الترجي التونسي مكانته في الصدارة برصيد 7 نقاط متبوعا بمولودية الجزائر في المركز الثاني ب5 نقاط بينما يحتلالزمالك المركز الثالث بنقطتين فيما يحتل فريق نادي تونغيث السنغالي المركز الاخير بنقطة واحدة.وفي الجولة الرابعة المقررة يوم 16 مارس الجاري يستقبل فريق مولودية الجزائر نادي تونغيث السنغالي في العاصمة الجزائر فيما يستضيف نادي الزمالك المصري في القاهرة الترجي التونسيالترتيبنقاط لعب فوز تعادل هزيمة1- الترجي التونسي 7 3 2 1 صفر2- مولودية الجزائر 5 3 1 2 صفر3- الزمالك المصري 2 3 0 2 14- تونغات السنغالي 1 3 0 1 2يذكر ان الاول والثاني عن المجموعة يتأهلان الي الدور ربع النهائي منالمنافسة القارية.