فوز مولودية الجزائر على تونغات السنغالي بنتيجة 1 - صفر

وات - فاز فريق مولودية الجزائر على حساب نادي تونغاث السنغالي بنتيجة 1-0 اليوم السبت بمدينة تيس في اطار الجولة الثالثة عن المجموعة الرابعة من مسابقة رابطة أبطال افريقيا لكرة القدم
وسجل الهدف الوحيد في المباراة اللاعب الجزائري بلخير عبد النور في الدقيقة 14
ويذكر انه لحساب نفس المجموعة حقق فريق الترجي التونسي اليوم بملعب حمادي العقربي برادس فوزا عريضا على الزمالك المصري بنتيجة 3-1 .
واثر مقابلتي الجولة الثالثة عزز الترجي التونسي مكانته في الصدارة برصيد 7 نقاط متبوعا بمولودية الجزائر في المركز الثاني ب5 نقاط بينما يحتل
الزمالك المركز الثالث بنقطتين فيما يحتل فريق نادي تونغيث السنغالي المركز الاخير بنقطة واحدة.
وفي الجولة الرابعة المقررة يوم 16 مارس الجاري يستقبل فريق مولودية الجزائر نادي تونغيث السنغالي في العاصمة الجزائر فيما يستضيف نادي الزمالك المصري في القاهرة الترجي التونسي
الترتيب
نقاط لعب فوز تعادل هزيمة
1- الترجي التونسي 7 3 2 1 صفر
2- مولودية الجزائر 5 3 1 2 صفر
3- الزمالك المصري 2 3 0 2 1
4- تونغات السنغالي 1 3 0 1 2
يذكر ان الاول والثاني عن المجموعة يتأهلان الي الدور ربع النهائي من
المنافسة القارية.
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وسجل الهدف الوحيد في المباراة اللاعب الجزائري بلخير عبد النور في الدقيقة 14
ويذكر انه لحساب نفس المجموعة حقق فريق الترجي التونسي اليوم بملعب حمادي العقربي برادس فوزا عريضا على الزمالك المصري بنتيجة 3-1 .
واثر مقابلتي الجولة الثالثة عزز الترجي التونسي مكانته في الصدارة برصيد 7 نقاط متبوعا بمولودية الجزائر في المركز الثاني ب5 نقاط بينما يحتل
الزمالك المركز الثالث بنقطتين فيما يحتل فريق نادي تونغيث السنغالي المركز الاخير بنقطة واحدة.
وفي الجولة الرابعة المقررة يوم 16 مارس الجاري يستقبل فريق مولودية الجزائر نادي تونغيث السنغالي في العاصمة الجزائر فيما يستضيف نادي الزمالك المصري في القاهرة الترجي التونسي
الترتيب
نقاط لعب فوز تعادل هزيمة
1- الترجي التونسي 7 3 2 1 صفر
2- مولودية الجزائر 5 3 1 2 صفر
3- الزمالك المصري 2 3 0 2 1
4- تونغات السنغالي 1 3 0 1 2
يذكر ان الاول والثاني عن المجموعة يتأهلان الي الدور ربع النهائي من
المنافسة القارية.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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