انطلاق أنشطة مبادرة " إعادة تخضير تونس" لشهر مارس 2021

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انطلقت أنشطة المبادرة المواطنية " إعادة تخضير تونس" التي أطلقتها مجموعة من طلبة المعهد العالي للعلوم < البيولوجية التطبيقية بتونس وجمعية الوعي البيئي والجمعية التونسية للفلاحة المستدامة في شهر مارس 2021 لتدخل سنتها الرابعة منذ انطلاقها.وقامت مبادرة "إعادة تخضير تونس" بإحداث "واحة غابات" تنتج نباتات تستعمل في الأكلات المقدمة في المدارس، وهي نباتات تم زرعها دون استخدام مبيدات حشرية وأسمدة كيميائية، مع التقليص في استعمال الميكانيك ومع الاقتصاد في الماء. وتعتمد هذه الآلية على مزيج مدروس من الأشجار المثمرة وبذور الفلاحين والنباتات العطرية.وستنظم يوم 10 مارس 2021، تظاهرة لغرس الأشجار المثمرة ونباتات الخضر والنباتات العطرية والأزهار في حدائق المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية.كما تعتزم المبادرة ، تنظيم ورشة عمل توعوية، يوم 11 مارس 2021، تهدف إلى تكريس التنمية المستدامة وتسليط الضوء على التغيرات المناخية ونتائجها، فضلا عن ضرورة اعتماد نظام غذائي سليم للمحافظة على الجسم السليم، وذلك في المعهد الرياضي " دي كوبرتان "، بالمنزه. وسينطلق أيضا بالمعهد نفسه يوم 31 مارس 2021، إنشاء واحة غابية جديدة .وسيقوم فريق " إعادة تخضير تونس" بمعية شركائه من التلاميذ والمواطنين (كبار وصغار)، بغرس أشجار مثمرة ونباتات عطرية وطبية ونباتات أخرى تستخدم في الوجبات الغذائية التي تقدم للتلاميذ في المعهد.وستشهد أنشطة شهر مارس 2021 مشاركة جمعية " قلب الأسد من أجل الإنسانية"، التي تضم شباب تونسيين من جنوب الصحراء الذين يرغبون في العمل بصفة جماعية من أجل توعية الشباب.وسيتم تمويل الأنشطة لدعمها، من قبل شركة إعادة التأمين الإفريقية " وايكا ري ".وتجدر الإشارة إلى أنه منذ سنة 2017، تقوم المبادرة بتجربة نماذج من الزراعات التي تجمع بين العلوم، والابتكارات والمعارف المتوارثة بهدف تقديم حلول ملموسة وفعالة ومستدامة وقابلة للتطبيق على المدى القصير، وتكون لها تأثيرات مباشرة بالتغيرات المناخية.وفي اطار مبادرة " إعادة تخضير تونس"، تم إنشاء جملة من المشاريع منها في تونس العاصمة ( المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية، معهد حكيم قصر الحفصية ) وفي مارث ( مدرسة ابتدائية، مدرسة إعدادية، معهد ثانوي، مكتبة ) وفي الزارات ( مدرسة ابتدائية، مدرسة إعدادية، معهد ثانوني).وتهدف تلك المشاريع إلى تكوين التلاميذ وتوعيتهم حول التنمية المستدامة واثبات وجود طرق فعالة وذات إنتاجية لمجابهة آثار التغيرات المناخية.