كرة اليد - الدورة الترشيحية لالعاب طوكيو - الكشف عن قائمة لاعبي المنتخب التونسي

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كشفت الجامعة التونسية لكرة اليد، اليوم السبت، عن قائمة ال18 لاعبا الذين سيعول عليهم المدرب سامي السعيدي خلال الدورة الترشحية لاولمبياد طوكيو المقررة بمدينة مونبيليي الفرنسية من 12 الى 14 مارس الجاري.ويتنافس المنتخب التونسي مع كل من فرنسا وكرواتيا والبرتغال من اجل الفوز بالبطاقتين المؤهلتين لاولمبياد طوكيو.مروان مقايز (النادي الافريقي) ومهدي الحرباوي (سيلستات الفرنسي) ومروان السوسي (نادي ساقية الزيت).اسامة البوغانمي وغسان التومي (الترجي الرياضي).عصام رزيق (النجم الساحلي) - رمزي مجدوب (الترجي الرياضي).لاعب دائرةغازي بن غالي (النجم الساحلي)- اسلام الجبالي (جمعية الحمامات)- رياض سويد (بونتو كومبو الفرنسي).منسقمحمد امين درمول (النجم الساحلي) - وائل المزوغي (نادي ساقية الزيت).ظهير ايسريوسف معرف (الترجي الرياضي) - اسامة الجزيري (الاهلي المصري) - محمد جيلاني معرف (اهلي جدة السعودي) - رامي فقيه (نسر طبلبة).ظهير ايمنامين بالنور (دينامو بوخاريست الروماني) - انور بن عبد الله (تاتران بريفوس السلوفاكي).الجمعة 12 مارس - س 18 و30تونس - البرتغالالسبت 13 مارس - س 21فرنسا - تونسالاحد 14 مارس س 18 و30كرواتيا - تونس