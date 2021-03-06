كرة اليد - الدورة الترشيحية لالعاب طوكيو - الكشف عن قائمة لاعبي المنتخب التونسي

وات - كشفت الجامعة التونسية لكرة اليد، اليوم السبت، عن قائمة ال18 لاعبا الذين سيعول عليهم المدرب سامي السعيدي خلال الدورة الترشحية لاولمبياد طوكيو المقررة بمدينة مونبيليي الفرنسية من 12 الى 14 مارس الجاري.
ويتنافس المنتخب التونسي مع كل من فرنسا وكرواتيا والبرتغال من اجل الفوز بالبطاقتين المؤهلتين لاولمبياد طوكيو.
وفي ما يلي قائمة اللاعبين:
حراسة المرمى
مروان مقايز (النادي الافريقي) ومهدي الحرباوي (سيلستات الفرنسي) ومروان السوسي (نادي ساقية الزيت).
جناح ايسر
اسامة البوغانمي وغسان التومي (الترجي الرياضي).
جناح ايمن
عصام رزيق (النجم الساحلي) - رمزي مجدوب (الترجي الرياضي).
لاعب دائرة
غازي بن غالي (النجم الساحلي)- اسلام الجبالي (جمعية الحمامات)- رياض سويد (بونتو كومبو الفرنسي).
منسق
محمد امين درمول (النجم الساحلي) - وائل المزوغي (نادي ساقية الزيت).
ظهير ايسر
يوسف معرف (الترجي الرياضي) - اسامة الجزيري (الاهلي المصري) - محمد جيلاني معرف (اهلي جدة السعودي) - رامي فقيه (نسر طبلبة).
ظهير ايمن
امين بالنور (دينامو بوخاريست الروماني) - انور بن عبد الله (تاتران بريفوس السلوفاكي).
برنامج مقابلات المنتخب التونسي:
الجمعة 12 مارس - س 18 و30
تونس - البرتغال
السبت 13 مارس - س 21
فرنسا - تونس
الاحد 14 مارس س 18 و30
كرواتيا - تونس
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ويتنافس المنتخب التونسي مع كل من فرنسا وكرواتيا والبرتغال من اجل الفوز بالبطاقتين المؤهلتين لاولمبياد طوكيو.
وفي ما يلي قائمة اللاعبين:
حراسة المرمى
مروان مقايز (النادي الافريقي) ومهدي الحرباوي (سيلستات الفرنسي) ومروان السوسي (نادي ساقية الزيت).
جناح ايسر
اسامة البوغانمي وغسان التومي (الترجي الرياضي).
جناح ايمن
عصام رزيق (النجم الساحلي) - رمزي مجدوب (الترجي الرياضي).
لاعب دائرة
غازي بن غالي (النجم الساحلي)- اسلام الجبالي (جمعية الحمامات)- رياض سويد (بونتو كومبو الفرنسي).
منسق
محمد امين درمول (النجم الساحلي) - وائل المزوغي (نادي ساقية الزيت).
ظهير ايسر
يوسف معرف (الترجي الرياضي) - اسامة الجزيري (الاهلي المصري) - محمد جيلاني معرف (اهلي جدة السعودي) - رامي فقيه (نسر طبلبة).
ظهير ايمن
امين بالنور (دينامو بوخاريست الروماني) - انور بن عبد الله (تاتران بريفوس السلوفاكي).
برنامج مقابلات المنتخب التونسي:
الجمعة 12 مارس - س 18 و30
تونس - البرتغال
السبت 13 مارس - س 21
فرنسا - تونس
الاحد 14 مارس س 18 و30
كرواتيا - تونس
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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