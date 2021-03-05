العائدات السياحيّة تتراجع بنسبة 55،8 بالمائة موفى فيفري 2021

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تراجعت العائدات السياحية بنسبة 8ر55 بالمائة لتبلغ قيمتها 313 مليون دينار، نهاية شهر فيفري 2021، وفق المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي، الجمعة.وأظهرت الإحصائيات الصادرة عن البنك، ارتفاعا طفيفا في خدمات الدين الخارجي التراكمي بنسبة 5بالمائة لتبلغ 2ر1 مليار دينار، كما سجلت عائدات العمل المجمعة هي الأخرى ارتفاعا طفيفا في حدود 9 بالمائة لتصل إلى مستوى 1020 مليون دينار خلال شهري جانفي وفيفري 2021.كما شهدت المدخرات الصافية لتونس من العملة الصعبة، بدورها إلى 9ر21 مليار دينار أي ما يعادل 157 يوم توريد الى حدود يوم 5 مارس 2021، مقابل 2ر19 مليار دينار ما يعادل (110 يوم توريد) من الفترة ذاتها من سنة 2019.وبلغت نسبة الفائدة للسوق النقدية يوم 5 مارس الجاري 23ر6 بالمائة، في ما ارتفع متوسط سعر السوق النقدي الشهري خلال شهر فيفري 2021 إلى 23ر6 بالمائة، مقابل 15ر6 خلال شهر جانفي و 12ر6 بالمائة خلال شهر ديسمبر 2020.