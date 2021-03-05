المنستير: الاتحاد الجهوي للشغل يطالب بتمكين العمّال بمطار المنستير الدولي من مستحقاتهم وبمراجعة اللزمة مع شركة تاف

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طالب المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير والفرع الجامعي للنقل بالمنستير باستخلاص باقي المستحقات المتخلدة بذمة شركة تاف تونس المستغلة لمطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي لفائدة العمّال الموضوعين على الذمة وذلك في بيان صدر إثر اجتماع عقد أمس بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير.وحذر البيان الذي نشر في الصفحة الرسمية للاتحاد الجهوي للشغل على موقع التواصل الاجتماعي من "تبعات أي تلاعب بالأعداد المسندة لمنح الإنتاج وطريقة استخلاص باقي المستحقات التي يريد الاتحاد أن تكون على قسط واحد لا غير" .ودعت المنظمة الشغيلة وزارة النقل واللوجستيك إلى مراجعة عقد اللزمة وتمكين العمّال في المستقبل من أجوروهم عن طريق ديوان الطيران المدني والمطارات لحفظ كرامة العمال وقانون الدولة التونسية .وأوضح الكاتب العام للنقابة الأساسية لديوان الطيران المدني والمطارات بالمنستير وعضو الفرع الجامعي للنقل بالمنستير حاتم بوعصيدفي تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الجمعة أنّ ما سماه بالأزمة مع "شركة تاف" انطلقت منذ مارس 2020 عند المطالبة بالمستحقات المالية لحوالي 296 عونا موضوعين على الذمة من أجور وغيرها من المستحقات المالية على غرار بقية زملائهم بديوان الطيران المدني والمطارات.واعتبر "أنّ شركة تاف تتهرب من تمكين الأعوان من مستحقاتهم بتعلة عدم وجود حركة جوية كثيفة، وعدم وجود مسافرين، ووجود جائحة كورونا" قائلا"ان هذه الشركة بصدد التعسف على المراسيم الحكومية المتعلقة بجائحة كورونا مما أدى إلى حالة احتقان في صفوف كلّ العمّال بمطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي وكذلك مطار النفيضة الدولي الذي يضم كذلك أعوانا موضوعين على الذمة" وفق تقديره.واعتبر أنّ "وزارة النقل واللوجستيك لا تريد الوصول إلى حلول إذ أنّ الدولة مكنت شركة تاف من امتيازات أخرى سنتي 2019 و2020 دون الرجوع إلى مجلس نواب الشعب أو إمضاء رئيس الدولة" وفق قوله.