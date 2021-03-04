اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تقترح التخفيف من حظر التجول مع مواصلة العمل بالاجراءات الوقائية

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اقترحت اللجنة التخفيف من اجراءات حظر التجول مع الحرص على مواصلة العمل بنفس الاجراءات الخاصة بالتوقي من فيروس كورونا والتي تم الاعلان عنها منذ 15 جانفي المنقضي ويتواصل العمل بها الى غاية 7 مارس الجاري حسب ما اكده احد اعضاء اللجنة طلب عدم الكشف عن هويته.وأوضح، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن توصيات اللجنة، التي سيتم رفعها غدا الى الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا، تتضمن التأكيد على مواصلة العمل بنفس الاجراءات التي تم اقرارها سابقا، وذلك للتوقي من خطر السلالة البريطانية المتحورة التي تم اكتشافها لدى أربعة أشخاص في تونس.وأضاف ذات المصدر "أن التخفيف الوحيد الذي أوصت به اللجنة هو التخفيف من ساعات حظر الجولان، نافيا أن تكون اللجنة قد اقترحت رفع الحجر الصحي الاجباري".يشار الى أن الاجراءات الوقائية التي اعتمدتها تونس، منذ 15 جانفي 2021، في الحجر الصحي الجزئي تتمثل في منع التجمهر والتظاهرات وحظر الجولان من الساعة الثامنة ليلا حتى الخامسة صباحا.ولفت الى أن القرار الاخير يعود الى الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا التي يمكن أن تقرر العمل بإجراءات أخرى يقع الاتفاق عليها.يذكر أن عضو اللجنة العلمية ومدير معهد باستور الهاشمي الوزير كشف، أمس الأربعاء في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أنه بعد اكتشاف 4 حالات حاملة للسلالة البريطانية، يتم حاليا التأكد من 5 حالات أخرى يشتبه في إصابتها بنفس السلالة بالاعتماد على التقطيع الجيني.