وزارة التربية: تكليف متفقدين للتحري بخصوص اللباس الذي وصفته "بغير المألوف" لعدد من المدرسين باحدى مدارس معتدية شربان

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أفادت وزارة التربية أنها بادرت بتكليف متفقدين إداريين وماليين للتحري بخصوص ما تم تداوله حول وضعية بعض المؤسسات التربوية الراجعة بالنظر إلى المندوبية الجهوية للتربية بالمهدية، وخاصة في ما يتعلق باللباس الذي وصفته بغير المألوف لعدد من المدرسين.وأضافت الوزارة في بلاغ لها مساء اليوم الاربعاء، أنه سيتم إثر ذلك تحميل المسؤوليات لكل من يثبت ارتكابه لأية تجاوزات مهما كانت طبيعتها أو درجتها.كما بادرت الوزارة بدعوة المندوبية الجهوية للتربية بالمهدية إلى المتابعة الدقيقة للموضوع في مختلف جوانبه، وخاصة البيداغوجية منها بالتنسيق مع الهياكل المختصة، مذكرة كافة مكونات الأسرة التربوية بضرورة الالتزام بما ورد بمذكرة سلوك وأخلاقيات العون العمومي استنادا إلى الأمر عدد 4030 المؤرخ في 3 اكتوبر 2014.وأكدت وزارة التربية أنها وجهت مكتوبا في الغرض إلى كل الهياكل تحت إشرافها لحث كافة الأعوان على ضرورة تجنب السلوكيات التي من شأنها المساس بمقومات المنظومة التربوية بما في ذلك اللباس غير المألوف.وجددت الوزارة التذكير بأنها لن تتوان على اتخاذ كل الإجراءات التي يخولها القانون ضد كل من تثبت مخالفته للتراتيب القانونية الجاري بها العمل أو توظيف المؤسسة التربوية لأغراض غير التي بعثت من أجلها.ويشار إلى أن عددا من مواقع التواصل الاجتماعي كانت تداولت صورا لأشخاص بلباس أفغاني على أنهم معلمين بإحدى المدارس الواقعة في معتمدية شربان من ولاية المهدية.