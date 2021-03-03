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محاكمة عن بعد بين محكمة الاستئناف بصفاقس والسجن المدني بالقصرين

Publié le Mercredi 03 Mars 2021 - 20:51 قراءة: 0 د, 24 ث
باب نات - أكد المساعد الأول للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بصفاقس والناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس السيد مراد التركي انه تم يوم الاثنين 1 مارس 2021 إجراء ربط بين محكمة الاستئناف بصفاقس والسجن المدني بالقصرين لإجراء جلسة محاكمة عن بعد ،مؤكدا أن عملية الربط مع بقية السجون ستتواصل في الأيام القادمة.

وتعتبر هذه التجربة بادرة إيجابية في الربط مع سجون من خارج الولاية لما توفره من سرعة في فصل القضايا ولما توفره من تقليص في عملية نقل المساجين بين مختلف السجون للحضور بجلسات المحاكمة.

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