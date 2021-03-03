 استقالة معتمد طبربة من مهامه

وات - أكّد معتمد طبربة من ولاية منوبة، سفيان جبار، بعد ظهر اليوم الاربعاء، في تصريح أفاد به (وات)، أنه قدّم استقالته من مهامّه إلى والي منوبة بسبب ظروف عائلية.
من جانبه، ذكر والي الجهة، محمد شيخ روحه، ان مطلب الاستقالة الوارد على مصالح الولاية اليوم لم يتم النظر فيه بعد.
يذكر أن المعتمد المذكور، كان قد عيّن على رأس المعتمدية بتاريخ 27 جانفي 2017.
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من جانبه، ذكر والي الجهة، محمد شيخ روحه، ان مطلب الاستقالة الوارد على مصالح الولاية اليوم لم يتم النظر فيه بعد.
يذكر أن المعتمد المذكور، كان قد عيّن على رأس المعتمدية بتاريخ 27 جانفي 2017.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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