بنزرت: مبادرة تحت شعار "#7050 في الجزيرة" لقطع 700 كلم بين منزل بورقيبة ببنزرت وجزيرة جربة بمدنين بواسطة الدراجات الهوائية

وات -

أفاد رئيس فريق الجوالة بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت، محمد السعفي، اليوم الأربعاء، بأن التحضيرات الفنية والتنظيمية لتنفيذ جولة بين مدينة منزل بورقيبة وجزيرة جربة بمدنين على متن الدراجات الهوائية تسير بنسق جاد وناجح، ويجري الاعداد اليها من قبل كل من فريق جمعية اصدقاء الشباب ودار الشباب ونادي السيكلوفري وفريق الجوالة بمنزل بورقيبة، وقد اختير لها شعار "#7050 في الجزيرة" والذي يرمز للترقيم البريدي لمدينة منزل بورقيبة.وأوضح المصدر ذاته لـ"وات" ان المبادرة المجتمعية تتمثل في قطع مسافة 700 كلم بين مدينة منزل بورقيبة وجزيرة الاحلام جربة بواسطة الدراجات الهوائية لفريق مكون من 5 دراجين هواة بمعية 4مرافقين، وقد تمّ تحديد موعد الانطلاق لصباح الثلاثاء المقبل 09 مارس من امام مقر بلدية منزل بورقيبة وموعد الوصول لجزيرة الاحلام جربة يوم 15مارس.وبيّن السعفي أن الهدف من المبادرة، الى جانب التعريف بخصوصيات ومميزات مدينة منزل بورقيبة التنموية والتاريخية والحضارية عموما ونسيجها الجمعياتي النشيط، يتمثّل في مزيد تحسيس المواطنين بأهمية وضرورة ممارسة الرياضة بصفة منتظمة لما لها من فوائد صحية ونفسية واجتماعية وتنموية، وتوعية الشباب بأهمية الابتعاد عن السلوكيات المحفوفة بالمخاطر من ادمان وسعي للهجرة غير النظامية والعنف.وأضاف أن المبادرة تهدف كذلك إلى التحسيس بضرورة حماية البيئة، ونشر ثقافة "صفر تلوث للطبيعة" باستعمال الدراجة الهوائية، وتعزيز حضور الطاقات البديلة في الحياة اليومية للتونسي، وفق تعبيره.