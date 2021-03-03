صافرة مصرية لمباراة النجم الساحلي وجاراف السنغالي

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عينت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم طاقم تحكيم مصري لادارة مباراة النجم الساحلي وضيفه جاراف داكار السنغالي المقررة يوم 10 مارس الجاري على الساعة الرابعة بعد الظهر لحساب الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الثالثة ضمن دور المجموعات لكاس الكونفدرالية الافريقية.ويتالف طاقم التحكيم حسب ما اوردته الصفحة الرسمية لفريق جوهرة الساحل على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك من الحكم احمد الغندور والمساعدين هاني عبد الفتاح وسمير جمال سعد فيما سيكون جهاد جريشة حكما رابعا.وتجدر الاشارة الى ان المجموعة الثالثة تضم ايضا الممثل الثاني لكرة القدم التونسية في هذه المسابقة النادي الصفاقسي الذي سيحل ضيفا لحساب الجولة ذاتها على ساليتاس البوركيني.ويتاهل في اعقاب دور المجموعات صاحبا المركزين الاول والثاني الى ربع النهائي.