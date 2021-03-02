الكاتبان التونسيان الحبيب السالمي وأميرة غنيم في القائمة الطويلة لجائزة "البوكر" العربية 2021

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وصلت الروايتان التونسيتان "الاشتياق إلى الجارة" للحبيب السالمي و"نازلة دار الأكابر" لأميرة غنيم إلى القائمة الطويلة لجائزة "البوكر" العربية 2021.وأعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية، اليوم الثلاثاء، عن الروايات المرشّحة للقائمة الطويلة بدورتها للعام 2021، وتبلغ قيمة جائزتها 50 ألف دولار أمريكي.وتتضمن القائمة 16 رواية صدرت بين جويلية 2019 وأوت 2020، وجرى اختيارها من بين 121 رواية تقدمت للجائزة.وضمّت القائمة الطويلة للجائزة في دورتها الرابعة عشرة كُتّابا من 11 بلداً، تتراوح أعمارهم بين 31 و75 سنة.وتألفت لجنة اختيار القائمة الطويلة من خمسة أعضاء برئاسة الشاعر والكاتب اللبناني شوقي بزيع، وعضوية كل من صفاء جبران، أستاذة اللغة العربية والأدب العربي الحديث في جامعة ساو باولو، البرازيل، ومحمد آيت حنّا وهو كاتب ومترجم مغربي، والكاتب اليمني علي المقري، وكذلك الكاتبة الإماراتية عائشة سلطان.