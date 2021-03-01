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ميناء حلق الوادي: إحباط محاولة 30 شخصا إجتياز الحدود البحرية خلسة

Publié le Lundi 01 Mars 2021 - 17:43 قراءة: 0 د, 17 ث
باب نات - تمكنت يوم 27 فيفري 2021 الوحدات التابعة لمحافظة شرطة الحدود لموانئ تونس حلق الوادي من ضبط 30 شخصا بصدد ترصّد فرصة للصّعود على متن إحدى البواخر الرّاسية بالميناء قصد اجتياز الحدود البحريّة خلسة.

ووفق بلاغ للداخلية, أذنت النيابة العموميّة بتحرير محضر في الغرض موضوعه "دخول الميناء دون رخصة بنية إجتياز الحدود البحرية خلسة" واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم.

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