رئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة: "هدفنا المحافظة على التاج الافريقي في صنف الأكابر.. والعناية بالكرة الطائرة النسائية"

وات -

أكد فراس الفالح رئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)، اليوم الاثنين، أنّ العناية بالكرة الطائرة النسائية وتكوين الحكام يعتبران من أبرز أولويات المكتب الجامعي الجديد خلال الفترة النيابية 2021-2024.وأوضح أنّه سيتم العمل على دعم الكرة الطائرة النسائية بنفس التمشي والمنهجية التي ساهمت في نجاح وتطور الكرة الطائرة للرجال، لافتا النظر الى أنّ الهدف المرسوم من وراء ذلك هو التتويج بلقب بطولة افريقيا للسيدات.أما فيما يتعلق بتكوين الحكام، فقد أبرز رئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة، أنّه سيتم المضي نحو التشبيب والرسكلة في مجال التحكيم، للنهوض باللعبة، قائلا في هذا السياق ان الكرة الطائرة التونسية لديها مستقبل مشرق.وباستفساره عن أوكد أهداف المكتب الجامعي الجديد، شدّد على أنّ المحافظة على التاج الافريقي في صنف الأكابر في البطولة الافريقية القادمة والدفع نحو صعود منتخب السيدات الى منصة التتويج الافريقي يعدان الهدف المنشود.وفي خصوص التحضيرات للألعاب الأولمبية طوكيو 2021، أفاد رئيس الجامعة أنّ المنتخب التونسي سيجري مقابلات ودية استعدادا للأولمبياد، مشيرا في هذا الصدد الى أنّ الجامعة التونسية للكرة الطائرة تلقت موافقة من نظيراتها في بلجيكا وكوبا واسبانيا لخوض لقاءات دولية ودلية في اطار التحضير للمحفل الأولمبي.يذكر أنّه جرت أمس الأحد الجلسة العامة الانتخابية للجامعة التونسية للكرة الطائرة، وقد أسفرت عن انتخاب قائمة فراس الفالح لرئاسة المكتب الجامعي ب205 اصوات للفترة النيابية 2021 - 2024، وهي القائمة المترشحة الوحيدة.وتجدر الاشارة الى أنّ المنتخب التونسي للكرة الطائرة يعد من أقوى منتخبات القارة السمراء، حيث يتربع على عرش الكرة الطائرة الافريقية بامتلاكه الرقم القياسي في عدد البطولات الافريقية وهي 10 بطولات، آخرها كان في نسخة 2019، ولا ينافسه على الزعامة القارية سوى منتخب مصر الذي يملك 8 بطولات افريقية.وكان المنتخب التونسي للكرة الطائرة قد تأهل للمرة السابعة في تاريخه للألعاب الأولمبية، وسيشارك في منافسات أولمبياد طوكيو ضمن المجموعة الثانية التي تضم منتخبات البرازيل، روسيا، الأرجنتين، فرنسا، والولايات المتحدة.أما في صنف السيدات، فيعتبر المنتخب التونسي للكبريات من ضمن المنتخبات الافريقية الستة التي سبق لها التتويج بالبطولة الافريقية، الى جانب منتخبات كينيا ومصر والكاميرون والجزائر والسيشيل، حيث توّج المنتخب التونسي في ثلاث مناسبات باللقب الافريقي سنوات 1985 و1987 و1999.