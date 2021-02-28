سوسة: انتشال كمية كبيرة من المواد المخدرة في عرض سواحل سوسة

وات -

انتشلت الوحدة البحرية العائمة (نسر2) التابعة لإقليم الحرس البحري بالساحل، اليوم الاحد، علبة مشبوهة بعرض سواحل سوسة تبيّن بعد فحصها انها تحتوي على كمية كبيرة من مادة القنب الهندي المخدرة، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم النقابة الأساسية للحرس البحري بسوسة كريم بلحوش.وأوضح بلحوش، في تصريح لـ"وات"، ان عناصر الوحدة البحرية العائمة (نسر 2) نجحت في الكشف عن هذه الكمية الكبيرة من المواد المخدرة التي تناهز قيمتها المالية حوالي مليون دينار بعد ان لفت انتباههم جرم بحري مشبوه في انسياب تام مع مياه البحر دون ان يكون عرضة لتسرب المياه.وقد تم، وفق نفس المصدر، إحالة المحجوز من المادة المخدرة الى فرقة الارشاد البحري بسوسة التي قامت بدورها باعلام السلط القضائية للتحري في الموضوع.