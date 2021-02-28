قيس اليعقوبي يتسلم مهامه مدربا للنادي البنزرتي

وات - تسلم قيس اليعقوبي اليوم مهامه مدربا للنادي البنزرتي خلفا للعربي الزواوي الذي سيضطلع بمهام صلب الإدارة الفنية للفريق بالإضافة لمهامه كمشرف على المشروع المستقبلي للنادي الرياضي البنزرتي حسب ما افاد النادي.
وجرت عملية استلام المهام صباح اليوم بملعب حمادي البجاوي بجرزونة بحضور المدرب السابق العربي الزواوي
ويذكر انه تم تم تدعيم الإطار الفني للنادي بكريم التواتي في خطة مدرب مساعد.
ويكون اليعقوبي بتسلمه مهام تدريب النادي البنرتي قد درب ثالث فريق له خلال الموسم الجاري في بطولة الرابطة المحترفة الاولى بعد تجربة مع نجم المتلوي ثم مع النادي الافريقي.
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وجرت عملية استلام المهام صباح اليوم بملعب حمادي البجاوي بجرزونة بحضور المدرب السابق العربي الزواوي
ويذكر انه تم تم تدعيم الإطار الفني للنادي بكريم التواتي في خطة مدرب مساعد.
ويكون اليعقوبي بتسلمه مهام تدريب النادي البنرتي قد درب ثالث فريق له خلال الموسم الجاري في بطولة الرابطة المحترفة الاولى بعد تجربة مع نجم المتلوي ثم مع النادي الافريقي.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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