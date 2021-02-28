قيس اليعقوبي يتسلم مهامه مدربا للنادي البنزرتي

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تسلم قيس اليعقوبي اليوم مهامه مدربا للنادي البنزرتي خلفا للعربي الزواوي الذي سيضطلع بمهام صلب الإدارة الفنية للفريق بالإضافة لمهامه كمشرف على المشروع المستقبلي للنادي الرياضي البنزرتي حسب ما افاد النادي.وجرت عملية استلام المهام صباح اليوم بملعب حمادي البجاوي بجرزونة بحضور المدرب السابق العربي الزواويويذكر انه تم تم تدعيم الإطار الفني للنادي بكريم التواتي في خطة مدرب مساعد.ويكون اليعقوبي بتسلمه مهام تدريب النادي البنرتي قد درب ثالث فريق له خلال الموسم الجاري في بطولة الرابطة المحترفة الاولى بعد تجربة مع نجم المتلوي ثم مع النادي الافريقي.