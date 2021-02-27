الكرة الطائرة : مرحلة التتويج - ربع النهائي ايابا - النتائج

وات - تأهل الترجي الرياضي التونسي والمستقبل الرياضي بالمرسى و النجم الرياضي الساحلي الى الدور النصف النهائي لمرحلة التتويج من بطولة القسم الوطني "أ" لكرة الطائرة أكابر.
وسيستكمل المربع الذهبي لمرحلة التتويج بعد معرفة المتأهل من اللقاء المؤجل بين مولدية بوسالم والنادي الرياضي الصفاقسي.
وفي ما يلي نتائج مقابلات الدور الربع النهائي ايابا التي دارت مساء اليوم السبت دون حضور جمهور:
سعيدية سيدي بوسعيد - المستقبل الرياضي بالمرسى 3 - 1 (تأهل مستقبل المرسى بفارق النقاط)
الترجي الرياضي التونسي - الاتحاد الرياضي للنقل بصفاقس 3 - 0
النجم الرياضي الساحلي - النادي الأولمبي القليبي 3 - 0 ( تاهل النجم بفارق الاشواط )
مولدية بوسالم - النادي الرياضي الصفاقسي (تأجلت)
وكانت مقابلات الذهاب قد أسفرت على النتائج التالية
المستقبل الرياضي بالمرسى - سعيدية سيدي بوسعيد 1 - 3
الاتحاد الرياضي للنقل بصفاقس - الترجي الرياضي التونسي 1 - 3
النادي الأولمبي القليبي - النجم الرياضي الساحلي 3 - 1
النادي الرياضي الصفاقسي - مولدية بوسالم 3 - 0
برنامج نصف النهائي للبطولة
الترجي التونسي - النجم الساحلي
مستقبل المرسى مع المتاهل من مولدية بوسالم والنادي الرياضي الصفاقسي.
ومن جهة اخرى جاءت نتائج الجولة الثانية من ذهاب مرحلة تفادي النزول كالاتي:
- فتح حمام الأغزاز – نادي تونس الجوية 3/2
- جمعية اتصالات صفاقس – اتحاد قرطاج 1/3
نقاط لعب
1-جمعية اتصالات صفاقس 6 2
2-اتحاد قرطاج 2 2
فتح حمام الاغزاز 2 2
تونس الجوية 2 2
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وسيستكمل المربع الذهبي لمرحلة التتويج بعد معرفة المتأهل من اللقاء المؤجل بين مولدية بوسالم والنادي الرياضي الصفاقسي.
وفي ما يلي نتائج مقابلات الدور الربع النهائي ايابا التي دارت مساء اليوم السبت دون حضور جمهور:
سعيدية سيدي بوسعيد - المستقبل الرياضي بالمرسى 3 - 1 (تأهل مستقبل المرسى بفارق النقاط)
الترجي الرياضي التونسي - الاتحاد الرياضي للنقل بصفاقس 3 - 0
النجم الرياضي الساحلي - النادي الأولمبي القليبي 3 - 0 ( تاهل النجم بفارق الاشواط )
مولدية بوسالم - النادي الرياضي الصفاقسي (تأجلت)
وكانت مقابلات الذهاب قد أسفرت على النتائج التالية
المستقبل الرياضي بالمرسى - سعيدية سيدي بوسعيد 1 - 3
الاتحاد الرياضي للنقل بصفاقس - الترجي الرياضي التونسي 1 - 3
النادي الأولمبي القليبي - النجم الرياضي الساحلي 3 - 1
النادي الرياضي الصفاقسي - مولدية بوسالم 3 - 0
برنامج نصف النهائي للبطولة
الترجي التونسي - النجم الساحلي
مستقبل المرسى مع المتاهل من مولدية بوسالم والنادي الرياضي الصفاقسي.
ومن جهة اخرى جاءت نتائج الجولة الثانية من ذهاب مرحلة تفادي النزول كالاتي:
- فتح حمام الأغزاز – نادي تونس الجوية 3/2
- جمعية اتصالات صفاقس – اتحاد قرطاج 1/3
نقاط لعب
1-جمعية اتصالات صفاقس 6 2
2-اتحاد قرطاج 2 2
فتح حمام الاغزاز 2 2
تونس الجوية 2 2
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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