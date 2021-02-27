الرابطة الثانية: نتائج مقابلات الجولة الخامسة

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تونس 27 فيفري (وات) - في ما يلي نتائج الجولة الخامسة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم السبت:المجموعة الأولى:جمعية جربة - نادي حمام الانف 0 - 1أولمبيك مدنين - جندوبة الرياضية 1 - 0النادي القربي - مستقبل السبيخة 2 - 11- اولمبيك مدنين 15 52- نادي حمام الانف 10 53- النادي القربي 7 54- جندوبة الرياضية 6 55- مستقبل السبيخة 4 56- جمعية جربة 0 5قوافل قفصة - مستقبل وادي الليل 1 - 0الملعب الصفاقسي - كوكب منزل النور 1 - 0هلال مساكن - الملعب القابسي 1 - 01- هلال مساكن 10 52- قوافل قفصة 10 53- مستقبل وادي الليل 9 54- الملعب الصفاقسي 7 55- الملعب القابسي 5 56- كوكب منزل نور 1 5أمل حمام سوسة - النجم الرادسي 1 - 0الاحد 28 فيفري:في المحمدية - س 14مستقبل المحمدية - اولمبيك سيدي بوزيد محمود قسيعةفي جرجيس - س 14الترجي الجرجيسي - مستقبل القصرين حسام بولعراس1- أمل حمام سوسة 13 52- مستقبل المحمدية 7 4- اولمبيك سيدي بوزيد 7 44- الترجي الجرجيسي 4 4-النجم الرادسي 4 56- مستقبل القصرين 1 4الاحد 28 فيفريفي القلعة الصغرى -س 14القلعة الرياضية - امل جربة ايمن النصريفي صفاقس 2 مارس - س 14سكك الحديد الصفاقسي - سبورتينغ بن عروس احمد الذواديفي منزل بوزلفة - س 14نادي منزل بوزلفة - مستقبل قابس هيثم القصعي1- سبورتينغ بن عروس 7 42- نادي منزل بوزلفة 6 4- امل جربة 6 44- القلعة الرياضية 5 45- مستقبل قابس 4 46-سكك الحديد الصفاقسي 3 4