الرابطة الثانية: نتائج مقابلات الجولة الخامسة

وات - تونس 27 فيفري (وات) - في ما يلي نتائج الجولة الخامسة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم السبت:
السبت 27 فيفري
المجموعة الأولى:
جمعية جربة - نادي حمام الانف 0 - 1
أولمبيك مدنين - جندوبة الرياضية 1 - 0
النادي القربي - مستقبل السبيخة 2 - 1
الترتيب النقاط لعب
1- اولمبيك مدنين 15 5
2- نادي حمام الانف 10 5
3- النادي القربي 7 5
4- جندوبة الرياضية 6 5
5- مستقبل السبيخة 4 5
6- جمعية جربة 0 5
المجموعة الثانية:
قوافل قفصة - مستقبل وادي الليل 1 - 0
الملعب الصفاقسي - كوكب منزل النور 1 - 0
هلال مساكن - الملعب القابسي 1 - 0
الترتيب النقاط لعب
1- هلال مساكن 10 5
2- قوافل قفصة 10 5
3- مستقبل وادي الليل 9 5
4- الملعب الصفاقسي 7 5
5- الملعب القابسي 5 5
6- كوكب منزل نور 1 5
المجموعة الرابعة
أمل حمام سوسة - النجم الرادسي 1 - 0
الاحد 28 فيفري:
في المحمدية - س 14
مستقبل المحمدية - اولمبيك سيدي بوزيد محمود قسيعة
في جرجيس - س 14
الترجي الجرجيسي - مستقبل القصرين حسام بولعراس
الترتيب النقاط لعب
1- أمل حمام سوسة 13 5
2- مستقبل المحمدية 7 4
- اولمبيك سيدي بوزيد 7 4
4- الترجي الجرجيسي 4 4
-النجم الرادسي 4 5
6- مستقبل القصرين 1 4
-- المجموعة الثالثة
الاحد 28 فيفري
في القلعة الصغرى -س 14
القلعة الرياضية - امل جربة ايمن النصري
في صفاقس 2 مارس - س 14
سكك الحديد الصفاقسي - سبورتينغ بن عروس احمد الذوادي
في منزل بوزلفة - س 14
نادي منزل بوزلفة - مستقبل قابس هيثم القصعي
الترتيب
1- سبورتينغ بن عروس 7 4
2- نادي منزل بوزلفة 6 4
- امل جربة 6 4
4- القلعة الرياضية 5 4
5- مستقبل قابس 4 4
6-سكك الحديد الصفاقسي 3 4
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
السبت 27 فيفري
المجموعة الأولى:
جمعية جربة - نادي حمام الانف 0 - 1
أولمبيك مدنين - جندوبة الرياضية 1 - 0
النادي القربي - مستقبل السبيخة 2 - 1
الترتيب النقاط لعب
1- اولمبيك مدنين 15 5
2- نادي حمام الانف 10 5
3- النادي القربي 7 5
4- جندوبة الرياضية 6 5
5- مستقبل السبيخة 4 5
6- جمعية جربة 0 5
المجموعة الثانية:
قوافل قفصة - مستقبل وادي الليل 1 - 0
الملعب الصفاقسي - كوكب منزل النور 1 - 0
هلال مساكن - الملعب القابسي 1 - 0
الترتيب النقاط لعب
1- هلال مساكن 10 5
2- قوافل قفصة 10 5
3- مستقبل وادي الليل 9 5
4- الملعب الصفاقسي 7 5
5- الملعب القابسي 5 5
6- كوكب منزل نور 1 5
المجموعة الرابعة
أمل حمام سوسة - النجم الرادسي 1 - 0
الاحد 28 فيفري:
في المحمدية - س 14
مستقبل المحمدية - اولمبيك سيدي بوزيد محمود قسيعة
في جرجيس - س 14
الترجي الجرجيسي - مستقبل القصرين حسام بولعراس
الترتيب النقاط لعب
1- أمل حمام سوسة 13 5
2- مستقبل المحمدية 7 4
- اولمبيك سيدي بوزيد 7 4
4- الترجي الجرجيسي 4 4
-النجم الرادسي 4 5
6- مستقبل القصرين 1 4
-- المجموعة الثالثة
الاحد 28 فيفري
في القلعة الصغرى -س 14
القلعة الرياضية - امل جربة ايمن النصري
في صفاقس 2 مارس - س 14
سكك الحديد الصفاقسي - سبورتينغ بن عروس احمد الذوادي
في منزل بوزلفة - س 14
نادي منزل بوزلفة - مستقبل قابس هيثم القصعي
الترتيب
1- سبورتينغ بن عروس 7 4
2- نادي منزل بوزلفة 6 4
- امل جربة 6 4
4- القلعة الرياضية 5 4
5- مستقبل قابس 4 4
6-سكك الحديد الصفاقسي 3 4
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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