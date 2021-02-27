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الرابطة الثانية: نتائج مقابلات الجولة الخامسة

Publié le Samedi 27 Février 2021 - 17:20 قراءة: 1 د, 33 ث
وات - تونس 27 فيفري (وات) - في ما يلي نتائج الجولة الخامسة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم السبت:
السبت 27 فيفري
المجموعة الأولى:
جمعية جربة - نادي حمام الانف 0 - 1

أولمبيك مدنين - جندوبة الرياضية 1 - 0
النادي القربي - مستقبل السبيخة 2 - 1

الترتيب النقاط لعب
1- اولمبيك مدنين 15 5
2- نادي حمام الانف 10 5
3- النادي القربي 7 5
4- جندوبة الرياضية 6 5
5- مستقبل السبيخة 4 5
6- جمعية جربة 0 5


المجموعة الثانية:
قوافل قفصة - مستقبل وادي الليل 1 - 0
الملعب الصفاقسي - كوكب منزل النور 1 - 0
هلال مساكن - الملعب القابسي 1 - 0

الترتيب النقاط لعب
1- هلال مساكن 10 5
2- قوافل قفصة 10 5
3- مستقبل وادي الليل 9 5
4- الملعب الصفاقسي 7 5
5- الملعب القابسي 5 5
6- كوكب منزل نور 1 5


المجموعة الرابعة
أمل حمام سوسة - النجم الرادسي 1 - 0
الاحد 28 فيفري:
في المحمدية - س 14
مستقبل المحمدية - اولمبيك سيدي بوزيد محمود قسيعة
في جرجيس - س 14
الترجي الجرجيسي - مستقبل القصرين حسام بولعراس



الترتيب النقاط لعب
1- أمل حمام سوسة 13 5
2- مستقبل المحمدية 7 4
- اولمبيك سيدي بوزيد 7 4
4- الترجي الجرجيسي 4 4
-النجم الرادسي 4 5
6- مستقبل القصرين 1 4

-- المجموعة الثالثة
الاحد 28 فيفري
في القلعة الصغرى -س 14
القلعة الرياضية - امل جربة ايمن النصري
في صفاقس 2 مارس - س 14
سكك الحديد الصفاقسي - سبورتينغ بن عروس احمد الذوادي
في منزل بوزلفة - س 14
نادي منزل بوزلفة - مستقبل قابس هيثم القصعي

الترتيب
1- سبورتينغ بن عروس 7 4
2- نادي منزل بوزلفة 6 4
- امل جربة 6 4
4- القلعة الرياضية 5 4
5- مستقبل قابس 4 4
6-سكك الحديد الصفاقسي 3 4

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