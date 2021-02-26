كونكت تطلق برنامجا تدريبيا لفائدة 80 رائد أعمال في المجال الايكولوجي

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أعلنت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كونكت"، الجمعة، عن فتح باب الترشحات للانتفاع ببرنامج تدريبي لفائدة 80 رائد أعمال في المجال البيئي من حاملي أفكار مشاريع أو أصحاب مشاريع قائمة، وذلك إلى غاية 31 مارس القادم.وسينتفع المرشحون ممن سيقع عليهم الاختيار لمتابعة هذا التكوين، وفق بلاغ صادر عن "كونكت"، بمرافقة في إطار مشروع "التأثير الأخضر في المتوسط-استثمارات إيجابية من أجل تأثير إيجابي" الممول من طرف الاتحاد الأوروبي.ويستهدف هذا المشروع ، رواد الأعمال أصحاب الأفكار لمشاريع خضراء (40 رائد أعمال أصحاب أفكار مشاريع)، ورواد أعمال أصحاب مشاريع قائمة (40 مشروع قائم الذات) في عديد المجالات على غرار الفلاحة العضوية، وإدارة النفايات المستدامة، والطاقات المتجددة، والسياحة المستدامة، والنسيج العضوي، والبناء المستدام، وإنتاج مستحضرات التجميل الطبيعية.كما يطمح المشروع الذي تم إطلاقه ببادرة من مركز النشاط الإقليمي للاستهلاك والإنتاج المستدام، إلى تعزيز تطوير المبادرات المؤثرة ايجابيا على البيئة والمجتمع، قصد خلق فرص تشغيل، خاصة للشباب والنساء، ولتطوير الاقتصاد الأخضر والدائري في منطقة البحر الأبيض المتوسط خاصة في كل من تونس ولبنان وفلسطين ومصر وإيطالياوتبلغ الميزانية الجملية للمشروع 6ر2 مليون اورو، منها 3ر2 مليون اورو ممولة من الاتحاد الأوروبي.وسيخول هذا التمويل إمكانية دعم 400 رائد أعمال وامرأة وشاب يشغلون مناصب تسييرية في شركات ناشئة في مجال الاقتصاد الأخضر والدائري.وسيتمكن المشاركون أصحاب أفضل أفكار مشاريع، ممن سيختتمون مسار الدورة التدريبية والمرافقة، من المشاركة في مناظرة تخول لهم فرصة الانتفاع بمنحة قدرها 7500 اورو لدعم بعث والنهوض بمؤسساتهم، وفق ذات المصدر.