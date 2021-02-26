تونس تعتمد نظاما جديدا لتصنيف النزل قائم على الجودة سيصبح الانضمام اليه اجباريا بعد 3 سنوات

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اعتمدت تونس، الجمعة، نظاما جديدا لتصنيف النزل السياحية، سيصبح اجباريا بعد 3 سنوات، قائم على مراجعة نظام تصنيف يعود الى 15 عاما وعلى مزيد التقارب مع المواصفات الدولية في المجالوبين وزير السياحة والصناعات التقليدية، حيبب عمار، خلال اجتماع لجنة قيادة مشروع اصلاح نظام تصنيف النزل، الجمعة، تم خلاله المصادقة بصفة رسمية على المعايير الجديدة لهذا التصنيف، ان المشروع يهدف الى تحسين جودة العرض الفندقي من خلال ملائمة التصنيف التونسي مع المواصفات الدولية في مجال جودة الخدمات والتنمية المستديمة ونفاذ الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والنظافة الى جانب السلامة والتامين الذاتيوسيكون الانخراط في نظام التصنيف الجديد للنزل اختياريا على امتداد 3 سنوات وحسب تطور الوضع الوبائي وطنيا وعالميا واستعادة السياحة لنسقها المعهود ليتحول الى اجباري بحلول العام الرابع من اعتماده ليتم تنفيذه على كل المؤسسات الفندقية.واضاف قائلا: " يوجد نظام تصنيف عصري يهدف الى تحسين جودة الخدمات المقدمة وتقديم تونس على انها وجهة ذات جودة في حين ان النظام المعتمد سابقا والذي يعود الى زهاء 15 عاما يرتكز على مقومات مادية ".واشار عمار في ذات السياق، الى ان نظام التصنيف السابق للنزل في تونس يعد نظاما مرتكزا على مواصفات تجازوتها الاحداث و فقدت جيمع الثقة منذ سنوات ".واعتبر ان نظام التصنيف القديم يعد اليوم مصدرا للمنافسة غير الشريفة بين النزل من نفس الصنف لدرجة انه يوجد وحدة فندقية لا تستثمر في الجودة في حين تبذل اخرى قصارى جهدها لتحسين جودة الخدمات وينتهي الامر ان يصنف كلتاهما في نفس الصنف .ولفت الى ان اغلب التونسيين غير مقتنعين بجودة الخدمات المقدمة على مستوى النزل اذا ما تمت مقارنتها مع عدد النجوم الممنوحة للنزل والموضوعة على مدخله.وشدد على ان التصنيف الجديد لا يمكن النظر اليه على انه عقاب للمهنة بل اداة مرجعية لتحسين جودة الخدمات بالنزل التونسية خاصة وان العلاقة بين الادارة والنزل مبنية على الشراكة وليس على الرقابة والعقاب.وذكر بان مشروع اصلاح تصنيف النزل اطلق منذ شهر اكتوبر 2018 في اطار مبادرة صادرة عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية وبالتعاون مع الهياكل والمهنيين على غرار الديوان الوطني للسياحة التونسية والجامعة التونسية للنزل والجامعة التونسية لوكلات الاسفار والوكالة الالمانية للتعاون الدوليواكد عمار على ضرورة الاعداد لحملة اعلامية للتعريف بالتصنيف الجديد على نطظاق واسع ودفع الوجهة التونسية التي تعمل على اعطاء الجودة المكانة التي تستحقها.