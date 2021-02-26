صفاقس: الاتفاق على إسناد الاذون والتراخيص للشروع قريبا في عملية المسح الميداني للمهاجرين الوافدين على الجهة

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تم الاتفاق، خلال جلسة عمل انتظمت اليوم الجمعة بمقر ولاية صفاقس، حول ظاهرة توافد المهاجرين الاجانب على مدينة صفاقس، على اسناد الأذون والتراخيص لفائدة فرق البحث الميداني التابعة للمرصد الوطني للهجرة، والمنظمة الدولية للهجرة، وممثلين عن الجمعيات ومكونات المجتمع المدني للشروع قريبا في عملية مسح ميداني للمهاجرين الوافدين الجهة من أجل الوصول الى ارقام دقيقة حولهم وتحديد خصائصهم الاقتصادية والاجتماعية وتركيبتهم الديمغرافية.وأوضح مدير البحوث والدراسات والتوثيق والاتصال بالمرصد الوطني للهجرة، سالم الميزوري، في تصريح اعلامي على هامش الجلسة، أن هذا المسح الميداني حول المهاجرين الوافدين على مدينة صفاقس سينطلق خلال شهر مارس القادم بتمويل من المنظمة الدولية للهجرة وسيتواصل على مدى 5 دورات متتالية تستهدف كامل ولاية صفاقس، ويهدف إلى ايجاد حلول ورسم برامج لتنظيم وجودهم وتلافي أي مخالفة للقانون من جانبهم وابرزها التخطيط للقيام بعمليات هجرة غير نظامية في اتجاه الضفة الشمالية للمتوسطواضاف أن " ظاهرة الهجرة الوافدة على مدينة صفاقس كغيرها من مناطق الجمهورية باتت تمثل شاغلا رئيسيا على المستوى الجهوي والوطني وعلى عديد الاطراف اولها الجهات الامنية، لذلك فإن انخراط المرصد الوطني للهجرة في عملية المسح الميداني حول هذه الظاهرة يندرج في اطار مساهمته بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، التخفيف من وطاة آثارها انطلاقا من جمع المعطيات حول هوية وجنسية المهاجرين الوافدين وتحديد اماكنهم مع احترام المعطيات الشخصية لهم، وذلك من اجل تحسين الخدمات المسداة لهم على المستوى الصحي والاقامة ايضا.من جانبه، ذكر رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في تونس، عزوز سامري، ان هذا المسح الميداني يرمي إلى تجميع البيانات والمعلومات اللازمة حول توافد المهاجرين على مدينة صفاقس من اجل توجيه الاحاطات والمساعدات اللازمة لهم وتمكين السلطات من تكوين فكرة واضحة وشاملة على تواجدهم من اجل ادراك اشمل لاحتياجاتهم" .وأوضح ان هذا المسح الميداني، الذي يعدّ بحثا ميدانيا وليس اكاديميا، من شانه التاسيس الى سياسة ومقاربة جديدة في التعامل مع ظاهرة الهجرة عبر الوصول الى ارقام دقيقة وقربه من الواقع تمكن من تكوين رؤية واضحة حول الظاهرة وكيفية التعامل معها ومعالجتها"، حسب رأيه.وبدوره أثار المدير الجهوي للصحة بصفاقس ، جوهر المكني، عديد المشاغل الصحية الناجمة عن تواجد المهاجرين في مدينة صفاقس اهمها التكفل بهم اجتماعيا وماليا في أقسام الكوفيد-19 واثر تعافيهم وفي أقسام النساء والتوليد، داعيا إلى إيجاد الحلول المناسبة لتخفيف وطأة الضغط على القطاع الصحي الناجم عن المهاجرين الوافدين على الجهة .