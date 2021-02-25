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غلق مدرج الطائرات بمطار جربة جرجيس الدولي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع من 1 مارس إلى 22 أفريل 2021

Publié le Jeudi 25 Février 2021 - 12:29 قراءة: 0 د, 19 ث
أعلنت إدارة مطار جربة جرجيس الدولي ، أنه سيتم غلق مدرج الطائرات نهارا يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع ابتداء من غرة مارس إلى غاية 22 أفريل 2021.

وأوضح ديوان الطيران المدني والمطارات، في بلاغ أصدره، أمس الأربعاء ، أنه تقرر كذلك غلقه يوميا، ليلا، خلال تلك الفترة.
وبين الديوان أن هذا الإجراء يأتي في إطار إنجاز الأشغال الخاصة بإعادة تهيئة البنية التحتية للمطار.

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