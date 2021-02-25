الرابطة 1- تعيين حكام مقابلات الجولة الرابعة عشرة

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في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة نهاية الاسبوع الجاري:في رادس - س 16النادي الافريقي - شبيبة القيروان باديس بن صالحفي سليمان - س 14مستقبل سليمان - الترجي الرياضي اسامة بن اسحاقفي بن قردان - س 14اتحاد بن قردان- نجم المتلوي نعيم حسنيفي باجة - س 14الاولمبي الباجي - الملعب التونسي هيثم قيراطفي تطاوين - س 14اتحاد تطاوين - مستقبل الرجيش كريم الخميريملاحظة: سيتم تعيين مقابلتي النجم الساحلي والنادي البنزرتي والاتحاد المنستيري والنادي الصفاقسي لاحقا.