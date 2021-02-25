الرابطة 1- تعيين حكام مقابلات الجولة الرابعة عشرة

وات - في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة نهاية الاسبوع الجاري:
السبت 27 فيفري
في رادس - س 16
النادي الافريقي - شبيبة القيروان باديس بن صالح
في سليمان - س 14
مستقبل سليمان - الترجي الرياضي اسامة بن اسحاق
في بن قردان - س 14
اتحاد بن قردان- نجم المتلوي نعيم حسني
الاحد 28 فيفري
في باجة - س 14
الاولمبي الباجي - الملعب التونسي هيثم قيراط
في تطاوين - س 14
اتحاد تطاوين - مستقبل الرجيش كريم الخميري
ملاحظة: سيتم تعيين مقابلتي النجم الساحلي والنادي البنزرتي والاتحاد المنستيري والنادي الصفاقسي لاحقا.
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السبت 27 فيفري
في رادس - س 16
النادي الافريقي - شبيبة القيروان باديس بن صالح
في سليمان - س 14
مستقبل سليمان - الترجي الرياضي اسامة بن اسحاق
في بن قردان - س 14
اتحاد بن قردان- نجم المتلوي نعيم حسني
الاحد 28 فيفري
في باجة - س 14
الاولمبي الباجي - الملعب التونسي هيثم قيراط
في تطاوين - س 14
اتحاد تطاوين - مستقبل الرجيش كريم الخميري
ملاحظة: سيتم تعيين مقابلتي النجم الساحلي والنادي البنزرتي والاتحاد المنستيري والنادي الصفاقسي لاحقا.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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