رمضان بن عمر: "الحرس البحري التونسي أصبح مجرّد حارس تابع للوكالة الأوروبية لحماية السواحل يقوم باعتراض المهاجرين غير النظاميين خارح المياه الاقليمية"

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قال المكلف بالإعلام في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، اليوم الاربعاء، إن الحرس البحري التونسي أصبح مجرّد حارس بالوكالة تابع للوكالة الأوروبية لحماية الحدود والسواحل من خلال توظيفه في اعتراض المهاجرين غير النظاميين خارج المياه الإقليمية التونسية.وأشار بن عمر على هامش تنظيم الندوة الشهرية للمنتدى حول الهجرة غير النظامية والحراك الاحتجاجي ومحاولات الانتحار، إلى "وجود منحى خطير على مستوى التعامل الأمني وتبادل المعلومات في ملف الهجرة غير النظامية بين تونس والاتحاد الأوروبي".وأضاف "منذ السنة الفارطة أصبح الحرس البحري التونسي يقوم بعمليات اعتراض خارح المياه الاقليمية من خلال عمليات رصد تقوم بها الوكالة الأوروبية لحماية السواحل والتي بدورها تقوم بإعلام البحرية التونسية التي تتنقل لاعتراض المهاجرين غير النظاميين"، مرجعا ذلك إلى ما وصفه "بخضوع المفاوض التونسي للاملاءات الأوروبية وغياب استراتيجية وطنية واضحة للهجرة".وأفاد بأن الوكالة الأوروبية لحماية السواحل قامت بإبرام عقد مع شركة الطيران "إيرباص" لاقتناء طائرات دون طيار، مجهزة "بتكنولوجيا صهيونية"، على حد قوله، لمراقبة السواحل التونسية وتبادل المعلومات بين تونس والاتحاد الأوروبي في علاقة بملف الهجرة غير النظامية، منتقدا ما وصفه بانتهاك "السيادة الوطنية وحقوق المهاجرين غير النظاميين".وبحسب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فقد بلغ عدد المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا إلى السواحل الإيطالية منذ جانفي الماضي 538 مهاجرا، فيما تم إحباط 56 عملية هجرة نحو السواحل الإيطالية، مقابل ايقاف 1051 مهاجرا كانوا متجهين إلى السواحل الإيطالية منذ الفترة ذاتها.