قبلي: فوج الكشافة التونسية بزعفران يواصل انجاز مشروع نموذجي في اطار التعاون التونسي الدنماركي

وات -

يواصل فوج الكشافة التونسية بمنطقة زعفران من معتمدية دوز الجنوبية انجاز مشروع نموذجي لاحداث منتزه عائلي وفضاء منتج من اشجار النخيل، بمركز التخييم الكشفي بالمنطقة، وذلك ضمن 21 مشروعا تنجزها منظمة الكشافة التونسية بمختلف ولايات الجمهورية بالتعاون مع منظمة الكشافة الدنماركيةواوضح قائد فوج زعفران للكشافة التونسية نصر قريرة ل(وات) ان هذا المشروع، الذي اختير كافضل مشروع تنجزه الكشافة التونسية في اطار التعاون مع الكشافة الدنماركية، سيمكن من احداث فضاء عائلي للترفيه خاصة وان الجهة تفتقد لمثل هذه الفضاءات، علاوة على بعث مشروع منتج يضم عددا من اشجار النخيل يمكن استغلال عائداتها بعد دخولها في طور الانتاج في دعم الانشطة الكشفيةوافاد المصدر ذاته ان امتلاك فوج الكشافة التونسية بمنطقة زعفران لفضاء يتم استغلاله كمركز للتخييم الكشفي، ساعد الى حد بعيد في انجاز مشروعي المنتزه العائلي والفضاء المنتج من اشجار النخيل، حيث تم في مرحلة اولى القيام بحفر بئر سطحية لري اشجار الزينة التي تم تركيزها بالمشروع الاول واشجار النخيل بالمشروع الثاني ثم الشروع في مد شبكات الاقتصاد في مياه الري وانجاز الاحاطة للفضائين باستعمال جريد النخيل علاوة على تواصل انجاز وحدة صحيةيشار الى ان فوج الكشافة بمنطقة زعفران التي يقطنها حوالي 4 الاف ساك، يضم 70 منخرطا يساهمون في الكثير من الانشطة التطوعية، وفق قريرة الذي اشار الى اهمية العمل الذي قام به ابناء الكشافة منذ ظهور فيروس "كورونا" في مجال التوعية والتحسيس باهمية التقيد بالبروتوكولات الصحية للتوقي من الاصابة وفي حملات التعقيم والتنظيف وتنظيم عودة التلاميذ للمؤسسات التربوية