صندوق الضمان الاجتماعي: صرف الزيادات الناجمة عن الترفيع في الأجر الأدنى المضمون

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اليوم الاربعاء عن صرف الزيادات الناجمة عن الترفيع في الأجر الأدنى المضمون بمفعول رجعي بداية من شهر أكتوبر 2020 بالنسبة لانظمة الاجراء وذلك لكافة منظوريه المنتفعين بجرايات.وأضاف الصندوق في بلاغ له أن أصحاب هذه الجرايات سينتفعون بهذه الزيادة بداية من جراية شهر فيفري 2021 العادية يضاف اليها الزيادة المذكورة بعنوان الشهر الجاري والمتخلدات بعنوان الاشهر السابقةوأفاد بأن أصحاب الجرايات التكميلية سينتفعون بعنوان النظام التكميلي للجرايات كذلك بالزيادة إثر الترفيع في قيمة نقطة التقاعد والتي تم المصادقة عليها مؤخرا من قبل مجلس ادارة الصندوق، وذلك بمفعول رجعي بداية من غرة جويلية 2019هذا ويضع الصّندوق على ذمّة جميع منظوريه البريد الإلكتروني mindari@cnss.tn للإجابة على جميع استفساراتهم.