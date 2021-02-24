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بطولة العالم للتجديف داخل القاعة - تونس تحرز ثلاث ميداليات في اليوم الاول

خديجة الكريمي الميدالية البرونزية في صنف الكبريات
Publié le Mercredi 24 Février 2021 - 11:05 قراءة: 0 د, 25 ث
وات - احرزت تونس ثلاث ميداليات (1 فضية و2 برونزية) في منافسات اليوم الاول من بطولة العالم للتجديف داخل القاعة المقامة عن بعد من 23 الى 27 فيفري الجاري.





وتحققت الميدالية الفضية بفضل الجذاف البرالمبي ماهر الرحماني في صنف فردي تجديف للمعوقين بذراع وكتف فيما تحصلت خديجة الكريمي على الميدالية البرونزية في صنف الكبريات وزن خفيف مسافة 2000م ونالت سارة الزمالي الميدالية البرونزية لصنف دون 23 سنة وزن خفيف مسافة 2000م.


الصور:
خديجة الكريمي خليل المنصوري غيث القادري








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