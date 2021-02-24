بطولة العالم للتجديف داخل القاعة - تونس تحرز ثلاث ميداليات في اليوم الاول

وات - احرزت تونس ثلاث ميداليات (1 فضية و2 برونزية) في منافسات اليوم الاول من بطولة العالم للتجديف داخل القاعة المقامة عن بعد من 23 الى 27 فيفري الجاري.
وتحققت الميدالية الفضية بفضل الجذاف البرالمبي ماهر الرحماني في صنف فردي تجديف للمعوقين بذراع وكتف فيما تحصلت خديجة الكريمي على الميدالية البرونزية في صنف الكبريات وزن خفيف مسافة 2000م ونالت سارة الزمالي الميدالية البرونزية لصنف دون 23 سنة وزن خفيف مسافة 2000م.
الصور:
خديجة الكريمي خليل المنصوري غيث القادري
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وتحققت الميدالية الفضية بفضل الجذاف البرالمبي ماهر الرحماني في صنف فردي تجديف للمعوقين بذراع وكتف فيما تحصلت خديجة الكريمي على الميدالية البرونزية في صنف الكبريات وزن خفيف مسافة 2000م ونالت سارة الزمالي الميدالية البرونزية لصنف دون 23 سنة وزن خفيف مسافة 2000م.
الصور:
خديجة الكريمي خليل المنصوري غيث القادري
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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