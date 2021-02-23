الوضع الوبائي بمختلف الولايات: االثلاثاء 23 فيفري 2021

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قابس: تسجيل 69 إصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا"

القصرين: إرتفاع إجمالي ضحايا وباء " كورونا " إلى 231 شخصا والإصابات إلى 5715 اصابة

مدنين: تسجيل 5 وفيات و56 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

الكاف: تسجيل 17 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستحد

باجة: 4 وفيات و15 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

قابس: 23 فيفري (وات/مكتب قابس) - قال منسق خلية اليقظة الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران في تصريح ل(وات) أن الإدارة الجهوية للصحة تلقت نتيجة 280 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بفيروس "كورونا" وأن 69 منها كانت نتيجتها "ايجابية"واشار إلى أن هذه الإصابات تتوزع إلى 21 إصابة بقابس الجنوبية، و11 إصابة بمارث، و10 اصابات بقابس المدينة، و07 إصابات بقابس الغربية، و06 إصابات بالمطوية، و05 إصابات بالحامة، و04 إصابات بكل من غنوش ووذرف وإصابة واحدة (01) بمطماطة الجديدة.وأوضح جبران أن العدد الجملي للأشخاص المصابين بفيروس "كورونا" والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية قد بلغ إلى حد اليوم في ولاية قابس 8626 شخصا من بين 8949 شخصا ثبتت إصابتهم بالفيروس، واضاف أن العدد الجملي لحالات العدوى النشطة يبلغ بالجهة 323 حالة من بينها 102 حالة بقابس الجنوبية، و52 حالة بالحامة، و32 حالة بمارث، و31 حالة بقابس المدينة .القصرين، 23 فيفري (وات/مكتب القصرين) - ارتفع إجمالي ضحايا فيروس "كورونا " بالجهة الصحية القصرين منذ بداية الموجة الثانية للوباء إلى حدود اليوم الثلاثاء إلى 231 حالة وفاة، وذلك عقب تسجل حالتي وفاة جديدين خلال ال48 ساعة الأخيرة.وبين المدير الجهوي للصحة عبد الغني الشعباني في تصريح ل(وات) ان إجمالي الإصابات جراء الوباء بالولاية إرتفع منذ بدء الجائحة إلى 5715 حالة إصابة، وذلك عقب رصد 27 إصابة جديدة مساء أمس بعد ورود نتائج 87 تحليلا مخبرياووصف الشعباني الوضع الوبائي الحالي بالجهة ب"المستقر نسبيا"، لافتا في ذات السياق إلى أنه "استقرار غير مطمئن" نظرا للوضع الصحي الراهن الذي تعيش على وقعه كامل مناطق البلاد والذي قال بأنه "يتطلب مزيدا من الحذر والتحلي بالمسؤولية ومواصلة التقيد بمقتضيات البروتوكول الصحي والإلتزام بقواعد حفظ الصحة وتكريس التباعد الإجتماعي وإرتداء الكمامات إلى حين زوال الوباء".مدنين 23 فيفري (وات/ مكتب مدنين) - سجّلت ولاية مدنين، خلال الـ24 ساعة الماضية، 5 وفيات بسبب فيروس "كورونا"، لأشخاص تراوحت إعمارهم بين 65 و82 سنة، ليرتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن هذا الفيروس الى 333 حالة، وفق ما ذكره، اليوم الثلاثاء، مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين، زيد العنز.كما سجلت الجهة، 56 إصابة محلية جديدة بالفيروس، و103 حالات شفاء، ليتطور اجمالي الاصابات منذ ظهور الوباء الى 8207 اصابات، وحالات التعافي الى 7107 حالات شفاء.وبيّن الدكتور العنز، في تصريح لـ(وات)، أنه وحسب توزيع الاصابات الجديدة، فإن الفيروس لا يزال نشطا بمعتمدية مدنين الجنوبية خاصة، اولتي سجلت 17 اصابة، تليها حومة السوق بـ10 اصابات، ثم مدنين الشمالية بـ10 إصابات أيضا، فأجيم بـ7 إصابات، و5 إصابات بميدون، و4 اصابات بكل من جرجيس وبن قردان، مقابل إصابة واحدة بسيدي مخلوف، فيما لم تسجل بني خداش أية اصابة .أما حالات الشفاء، فتوزعت إلى 30 حالة بحومة السوق، و16 بجرجيس، و13 بمدنين الشمالية، و11 بكل من مدنين الجنوبية وميدون، و10 ببن قردان، و4 حالات شفاء بكل من أجيم وبني خداش وسيدي مخلوف.أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف اليوم الثلاثاء في آخر تحيين لها للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا" بالجهة عن تسجيل 17 اصابة جديدة بالعدوى بالفيروس، وذلك بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية المجراة على 58 عينة تم رفعها بتاريخ 20 و21 فيفري الجاريوارتفع بذلك عدد الاصابات الجملية بالفيروس المسجلة في الجهة منذ بداية انتشار الوباء إلى 4948 شخصا، شفي منهم 4866 شخصا، فيما استقر عدد الوفيات في حدود 164 شخصاكما أبرز التحيين تراجعا في عدد المقيمين بالمستشفيات إلى حدود 13 شخصاً منهم 05 في اقسام الانعاش، وكذلك عدد الخاضعين للحجر الصحي إلى 82 شخصا وهم يمثلون حصيلة الاصابات المؤكدة بالفيروس خلال ال10 ايام الاخيرةسجّلت ولاية باجة، في الفترة المتراوحة بين 19 و22 فيفري الجاري، 4 حالات وفاة جديدة نتيجة الاصابة بفيروس "كورونا" المستجد، ليصل إجمالي الوفيات بالجهة الى 144 حالة.وتعلقت حالات الوفاة، بأشخاص من جنس الذكور، تراوحت أعمارهم بين 61 سنة 75 سنة، أصيلي تستور ومدينة باجة.من جهة أخرى، سجّلت الجهة، يوم أمس الاثنين، 15 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، توزعت على مدينة باجة (5 حالات)، وتبرسق (4 حالات)، ونفزة (حالة واحدة)، ومجاز الباب (حالتان)، وتستور(حالتان)، وعمدون (حالة واحدة)، ليصل عدد الحالات الايجابية منذ بداية الجائحة بالجهة الى 4426 حالة.في المقابل، ارتفعت نسبة الشفاء من الفيروس الى 96,70 بالمائة، بعد تعافي 4280 شخصا حسب احصائيات تحصلت عليها (وات) من الادارة الجهوية للصحة.